كريم تنضم لـ”كرام”

انضمت نيللي كريم إلى قائمة نجوم الموسم الجديد لبرنامج “كرام” السعودي، الذي يعرض على قناة “إم بي سي 1″، إذ عبرت عن سعادتها من خوض هذه التجربة، باعتبار أن البرنامج سيمنحها فرصة لاكتشاف الأماكن الجميلة في السعودية.

ونشرت نيللي البوستر الخاص بها من البرنامج عبر حسابها بموقع “إنستغرام” وعلقت عليه قائلة “سعيدة جدا لأنني جزء من البرنامج لاكتشاف أماكن جميلة في المملكة السعودية”.

علوي تعود بـ”ست الهوانم”

أعلنت الفنانة ليلى علوي، تعاقدها رسميا على بطولة حكاية «ست الهوانم» المقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، وهو أول عمل تلفزيوني لها منذ 2016 عندما شاركت بمسلسل «هي ودافنشي» مع النجم خالد الصاوي. وتقدم ليلى حكاية «ست الهوانم» في خمس حلقات فقط، وسيعرض المسلسل خارج موسم دراما رمضان 2021، ولم يتم الإعلان عن بقية أبطال الحكاية حتى الآن.

واختيرت علوي، أخيرا، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، بالدورة المقبلة لمهرجان البحرين السينمائي وتضم اللجنة في عضويتها الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.