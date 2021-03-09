القاسم الانتخابي يقسم الأغلبية

تفادى المجلس الحكومي، مناقشة انهيار الأغلبية الحكومية، في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد بالرباط، أول أمس( الخميس)، إذ فضل الوزراء عدم الخوض في تفاصيل ما جرى في جلسة لجنة الداخلية بمجلس النواب أثناء المناقشة والتصويت على القوانين الانتخابية، والتي تمت في « سرية» بعد منع الصحافيين من متابعتها في عين المكان، وعبر البث المباشر في الانترنيت، في سابقة أولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية. وقالت مصادر « الصباح» إن وزراء حكومة سعد الدين العثماني، فضلوا الهروب إلى الأمام، وعدم مناقشة موضوع انفراط سبحة الأغلبية، بسبب انضمام فرق الأغلبية إلى المعارضة، وتحدي عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الذي رفض كل التعديلات التي وضعها النواب، ومرت فوق رأسه، ضدا على رغبته، أهمها إعمال قاسم انتخابي جديد بناء على عدد المسجلين، عوض الأصوات الصحيحة، وإلغاء توزيع المقاعد بناء على عتبة 3 في المائة.

وأكدت المصادر أن العثماني وجد نفسه بدون أغلبية، وكان عليه أن يقدم استقالته بتفعيل الفصل 47 من الدستور، أو تفعيل الفصل 103 من الدستور بربط استمرار حكومته بالتصويت على القوانين الانتخابية، كما حضرتها وزارة الداخلية.

وأضافت المصادر أن المجلس الحكومي، تجاهل تظلم العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، اتجاه حلفائه الذين انضموا إلى المعارضة، وشكلوا تحالفا جديدا.

أحمد الأرقام