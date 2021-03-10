المرابط… في مواجهة الفقه الذكوري

كان يكفي أن تجهر برأيها في قضية الإرث، وتقترب وجهة نظرها إلى المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في هذا الجانب، حتى وجدت نفسها خارج منظومة الفقهاء المحصنة بالفكر الذكوري وأحكامه المعيارية. إنها أسماء المرابط الطبيبة والباحثة.

المرابط التي كانت تنتسب للرابطة المحمدية للعلماء، قبل أن تقدم استقالتها، ذهبت ضحية آرائها الجريئة في موضوع ما زال يشكل طابوها ومنطقة محظورة على النقاش، ليثبت موقفها وردود الأفعال التي ووجهت بها، أن عقلية العشيرة والقبيلة وذهنية التحريم ما زالت مسيطرة على الأجهزة الدينية.

وخرجت المرابط حينها، قبل ثلاث سنوات، عن صمتها قائلة “أتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات كان مرتبطاً بطموح واحد، ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاماً مسالماً ومنسجماً مع سياق القيم الإنسانية العالمية، والتي لا تتناقض مع قيمنا الثقافية”.

وأوضحت الطبيبة والباحثة أن “الإسلام مرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة إلينا نحن المغاربة نساءً ورجالاً، حاجزاً أو عقبة من أجل العدل والمساواة”.

الوثيقة أكدت أيضاً أن “لمرابط دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية، إصلاحية وغير مُسيسة للنصوص الدينية، من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام”. واعتبرت لمرابط، التي كانت ترأس مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، أن “إعطاء حصة متساوية للمرأة في الإرث في عمق مقاصد الإسلام، وليس ضده”.

وتتحدر الدكتورة أسماء المرابط من الرباط وهي طبيبة متخصصة في تشخيص أمراض سرطان الدم ورئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب. عملت طبيبة متطوعة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، بشكل رئيسي في الشيلي والمكسيك، لمدة ثماني سنوات هناك، ومن خلال هذه التجربة أعادت النظر في العديد من قناعاتها بخصوص وضع المرأة.

في 2011 ، أصبحت مديرة مركز الدراسات النسائية في الإسلام داخل الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، وهي مؤلفة العديد من الأعمال باللغة الفرنسية. ونشرت مقالات تتناول قضايا مثيرة للجدل، مثل الزواج بين الأديان، والميراث والإصلاح الديني.

عزيز المجدوب