“هند مولات الطاكسي” … “مرا فحلة”

“مرا وقادة” … صفة نالتها هند أمزيل، البالغة من العمر 36 سنة، بعرق جبينها وعن جدارة واستحقاق، بعدما اقتحمت مجال سياقة “طاكسي كبيرة” الصعب بمنطقة أنفا بالبيضاء، لكنها “ربحات بلاصتها”، وعطف زبنائها وحب جيرانها وزملائها في العمل.

تقول أمزيل، التي تتوفر على دبلوم للطبخ وآخر للممرضات، إنها لم تفكر في الوهلة الأولى، بولوج هذا “الضومين الصعب”، بل تقدمت لشركات للبحث عن عمل رسمي وقار، في المجال الذي درسته، بعد طلاقها، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ولا حتى من يولي اهتماما لطلباتها، فما كان لها إلا أن تفكر في طريقة، لكسب “الرزق الحلال”، وتربية ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات.

بنبرة امرأة حديدية، قالت هند في اتصال مع “الصباح”، إنه حتى ولوجها ميدان سياقة سيارة الأجرة الكبيرة، لم يكن سهلا في البداية، بل عانت لكي تنال ثقة “صحاب الكريمات”، لكنها فشلت، بل إن البعض استهزأ منها، ورفض التعامل معها، في ظل ضعف إمكانياتها المالية، لكن مع مرور الوقت، تمكنت هند من نيل “كريدي”، سهل عليها الحصول على سيارة أجرة كبيرة.

لا يمكن أن تلج أزقة بوركون، دون أن يتردد على مسامعك اسم “هند مولات الطاكسي”، غير أن الجميع يتحدث عنها بلطف وافتخار، ويصفها ب”المرا ديال بصح”.

لم تكتف هند بنيل حب جيرانها وعائلتها، وإنما حتى رضا زبنائها، الذين يعاملونها بلطف واحترام كبيرين، تقول هند. وأضافت “أجمل ما في هذا الضومين، لطف الزبناء الذين يشجعونني على هذا العمل، ويؤكدون أن الكد من أجل “طرف الخبر الحلال”، أفضل دليل على حسن الأخلاق وقوة الإرادة”، لدرجة أن البعض ينتظرها كل صباح لتقله إلى وجهته، فقط لأنه “ارتاح ليها بزاف”.

تخرج هند من منزلها كل صباح مع السادسة والنصف، وتستمر في قيادة “الطاكسي” إلى غاية السابعة والنصف مساء، لأنها في النهاية تظل امرأة، ولا يمكنها البقاء بعد غروب الشمس وإلى وقت متأخر من الليل، تقول هند.

“لدي مصاريف كثيرة، منها الكريدي اللي كريت بيه الطاكسي الذي يصل إلى 5000 درهم، ثم مصاريف ابنتي الدراسية والمعيشية وما إلى ذلك، وما علي إلا أن أكد وأعمل يوميا من أجل توفير الضروريات”، تضيف هند.

وبخصوص زملائها في “الحرفة”، تعتبر هند أن لكل أخلاقه، وأنها تجد معاملة طيبة من البعض، لكنها في الآن نفسه، تصادف بعض الأشخاص الذين يقللون من احترامها. تعتبر هند ذلك “طبيعيا”، بما أن لكل شخص بيئته وأخلاقه وظروفه، لكن يزيدها ذلك قوة وإرادة وتحملا.

اختتمت هند اتصالها المليء بالعزم والقوة، بمتمنيات الحصول على البطاقة المهنية، إذ تقول إن عليها تأدية مبلغ مالي، لكنها لا تتوفر عليه في الوقت الحالي.

العقيد درغام