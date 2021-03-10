الحنين إلى “طاراخال”

زينب تستعيد شريط شقاء بمعبر سبتة كان أرحم من حالة ضياع في شوارع المجهول

تنزوي “زينب.ع” في الركن نفسه من محل بيع المأكولات الخفيفة بالحومة الكحلة بالفنيدق. تلقي بجسدها المنهك فوق صندوق “بلاستيكي” لقناني مشروب غازي، ثم تلتهم “بوكاديو طون” محشوا بقطع طماطم وخص وبصل ومسحوق فلفل أحمر حار، وتدلق فوقه قنينة “مونادا” سوداء. تمسح كفيها في منديل ورقي، ثم تعود إلى العمل.

في هذا الوقت من الزوال، “تستفيد” زينب من فسحة راحة قصيرة لا تتجاوز ربع ساعة، تصعد فيها إلى “سدة” بالمحل نفسه، تلتهم وجبة سريعة مع قليل من “الفريت”، ثم تعود إلى خدمة الزبناء، نادلة، ثم مكلفة بمسح الطاولات وإخراج صندوق القمامة وإدخال صناديق الخضر وعلب “الطون” وبلاطوهات البيض إلى مخزن الطابق السفلي، وجلب سلل الخبز من السوق المجاور، إذ يبدأ عملها من العاشرة صباحا، ولا ينتهي إلا بعد أن يغادر آخر زبون في التاسعة ليلا.

تخلع زينب وزرة بيضاء تحمل اسم المحل، تعلقها إلى مسمار قرب المرحاض. ترتدي جلبابها وتغادر إلى منزلها بحي كونديسة.

تقطع المساحة مشيا، مرورا بحومة الواد، وأزقة وشارعين، حتى تصل إلى غرفة تكتريها فوق سطح منزل مع زميلتها. تخلع جلبابها. ترميه جانبا، ثم تسقط جثة فوق قطعة إسفنج سميكة.

لم يمر على عمل زينب في المحل الجديد للمأكولات الجديدة سوى شهر، كانت قبله تحرس مرحاض مقهى بالشارع الكبير المطل على الكورنيش، وقبل ذلك، ترددت على الخدمة في شقق لا تبعد إلا بأمتار عن المكان نفسه.

منذ أن انطفأت أضواء معبر طاراخال بسبتة، لم تمكث زينب في عمل قار، لأنها لا تتقن سوى عمل واحد في حياتها، ترعرعت وسطه، وبواسطته كانت ترسل منحة شهرية 1000 درهم لأمها المريضة ببني ملال، و200 درهم لشقيقها الأصغر لأداء واجب الانخراط في قاعة للتيكواندو الذي يعشقه حتى النخاع.

في فبراير الماضي، احتفلت زينب، مع زميلتها في غرفة السطح، بعيد ميلادها الـ38. جلبت زميلتها حلوى صغيرة ووضعت فوقها شمعتين، وطهت “طاجين” سمك، ثم انتظرتها حتى عادت في العاشرة من عملها. احتفلا قليلا، وانزوت كل واحدة منهما إلى أحزانها.

تغيرت حياة زينب رأسا على عقب. كانت تتوقع أسوأ الاحتمالات في حياتها، عدا صدور قرار بإغلاق المعبر الذي كانت تعتبره الأمل الأخير لإنقاذ والدتها وتحقيق حلم شقيقها في أن يصبح بطل المغرب في التيكواندو.

رغم الصعوبات، كانت زينب تتحمل كل شيء. تعايشت مع إهانات الحرس الإسباني وجشع المهربين المغاربة الذين يستعملون ظهور النساء وسائل نقل، تتسلم البضاعة من المحلات التجارية، وتعبر بها من طرق التفافية، ثم تدخلها إلى الجهة الأخرى، حيث تتكلف سيارات وشاحنات بنقلها إلى محلات الفنيدق والمضيق.

كانت الحمالات، وضمنهن زينب وزميلتها في غرفة السطح، يشتغلن بنظام العبودية، إذ يطلب منهن الاصطفاف في طوابير طويلة ومزدحمة، ساعات قبل فتح البوابة وانطلاق العمل الرسمي.

وما إن يفتح المعبر في الصباح الباكر، حتى تهرع النساء يسابقن الريح في اتجاه المخازن وتسليم “البون” إلى مستخدمين هناك، مقابل حزمة كبيرة (لا تعرف ما بداخلها) تزن الواحدة منها حوالي 70 كيلوغراما، تحزم على ظهرها المعقوف، ثم تنطلق في اتجاه المعبر لتسليمها بدورها إلى مستخدم آخر يدون اسمها في ورقة، ثم يحمل الحزمة على متن سيارة، ومباشرة إلى عمق الفنيدق.

يوسف الساكت