بورتري: هنو… صوت القرية

رغم أن هنو أوماروش، لم تعد تذكر عدد السنوات التي درستها في بيت أختها، في ستينات القرن الماضي، قبل أن تجبر على الزواج في سن صغيرة جدا، فإنها لم تنس معاناتها الطفولية، التي جعلت منها مناضلة من أجل حقوق الهامش، وصوتا للمرأة القروية.

تتحدر هنو من العالم القروي، وليست لها نية العيش في المدن، رغم إغراءات السياسة والانتخابات، التي عرضت عليها غير مرة، وتعتبر أن مهمتها في الحياة، هي الدفاع عن سكان العالم القروي، خاصة النساء والفتيات، اللائي ما يزلن حسب قولها دون حقوق ولا كرامة. عاشت هذه المناضلة في جماعة تيلمي بإقليم تنغير، وكرست حياتها لخدمة أسرتها وأبنائها الذين لم تلدهم، إذ بعد زواج عن سن تناهز 12 سنة، لم يدم سوى أشهر، عادت هنو إلى بيت أبيها واستقرت، رفقة والديها، واعتنت بهما إلى أن وافتهما المنية، ولم تفكر في الزواج مرة أخرى، إذ أن أباها كان مقعدا بسبب مشاركته في الحرب ضد الفرنسيين.

واشتهرت هنو أوماروش بعد ظهورها في برنامج على قناة تمازيغت، تخاطب فيه الملك محمد السادس بطريقة جريئة، إذ طلبت منه زيارة منطقة تلمي وأمسمرير، التي تعيش مشاكل مزمنة، متعلقة بغياب المسالك الطرقية والبنيات الصحية، ومشاكل الثلوج والفيضانات الموسمية، إضافة إلى معاناة أخرى تتعلق بوضعية المرأة، والمتمثلة في عدم استفادة النساء من التعليم، واستمرار تهميشهن وتزويجهن في سن صغيرة.

جرأة هنو دفعت رجال الدرك للبحث عنها، واستجوابها حول طريقة حديثها، ولماذا خاطبت الملك بتلك الطريقة، غير أن جوابها كان واضحا، وأخبرت الدركيين، أن نداءها موجه لأعلى سلطة في البلاد، من أجل إعادة الاعتبار لسكان الجبال، واستحضارهم في برامج التنمية، وأن أمنيتها لقاء الملك قبل أن يسرقها الموت.

وتحولت هنو أوماروش إلى وجه نضالي معروف، في الجنوب الشرقي، وعند السياسيين والوزراء، إذ أصبحت تحظى بترحاب كبير في جل المناسبات التي تحضرها، لكن هذه الأمور لم تغير من نبرة صوتها، وظلت وفية لقضيتها، التي لم تقرأها في الروايات، بل إن نضالها نابع من تجربة مريرة، عاشتها في الصغر، وتحاول جاهدة ألا يتكرر السيناريو ذاته مع فتيات ونساء منطقتها.

لم يتغير شكل ولباس هنو، وظل يعكس دوما جذورها الثقافية، إذ دائما ما ترتدي الزي الأمازيغي القديم، وتحضر به المناسبات والدعوات التي توجه لها، إذ تضع غطاء الرأس الأمازيغي المزين بـ “الموزون”، وتضع حلي “النقرة” و”اللوبان”، وحتى صوتها فيه لكنة أمازيغية، يحيل على الهامش والقرية.

اقتحمت هنو مهن الرجال منذ سنوات وعقود، إذ تعتني بشؤون بيتها كلها، وتضع قبعة المرأة حينما يتعلق الأمر بالاعتناء بأبناء أخيها، الذين توفيت والدتهما، وتضع قبعة الرجل حينما يتعلق الأمر بالحصاد وزرع الأرض والأمور الأخرى، إذ ترى في نفسها القدرة على تدبر شؤون أسرتها، دون حاجة إلى رجل.

عصام الناصيري