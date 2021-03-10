إسبانيا تطالب بـ 23 سنة سجنا لرجل أعمال مغربي

انطلقت، الأربعاء الماضي، محاكمة الخلية الإرهابية التي يتزعمها “ع. ت”، ورجل أعمال مغربي، بعد اتهام أفرادها بإرسال عتاد عسكري إلى سوريا مموه بملابس مستعملة، وغسيل الأموال.

وطالبت النيابة العامة هيأة المحكمة الوطنية الإسبانية بمحاكمة أفراد الخلية السبعة المتهمين بالسجن، وحجز أرصدتهم وممتلكاتهم وشركاتهم داخل إسبانيا وخارجها، علما أن رجل الأعمال المغربي يتوفر على شركات في المغرب وعقارات وأراض فلاحية. وبدأت المحكمة الوطنية الإسبانية في محاكمة أعضاء الخلية الإرهابية بعد الاشتباه في إرسال مواد حربية وأموال، ومكونات متفجرات وعشرة أطنان من الزي العسكري إلى سوريا والعراق، بناء على طلب من “داعش”.

وحددت غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية إحدى عشرة جلسة لمناقشة الملف، تستمر إلى 15 أبريل المقبل، لمحاكمة المتهمين، وتشير لائحة الاتهام المؤقتة الصادرة عن مكتب المدعي العام الإسباني إلى أن زعيم الخلية “ع. ت”، السوري الأصل ويحمل الجنسية الهولندية، صدر بواسطة شركته حاويات من البضائع عن طريق البحر إلى ميناء “مرسين التركي”، ليتم نقلها لاحقا بالشاحنات إلى المركز الحدودي البري مع سوريا “باب الهوى”، مدعيا في مستندات الشحن أن البضاعة عبارة عن ملابس وأحذية مستعملة، في حين أنه، وفقا للنيابة العامة الإسبانية، أخفى “مواد عسكرية وأموالا ومعدات إلكترونية وأجهزة إرسال، ومكونات متفجرات وأسلحة نارية، انتهى بها الأمر في أيدي المنظمات الإرهابية في مناطق الصراع في سوريا والعراق، سيما جبهة النصرة والدولة الإسلامية”.

وأوضح صك الاتهام أن المتهم الرئيسي سعى إلى تكوين شبكات في بلدان أخرى، مثل سوريا ومصر وتركيا، بتجنيد مسؤولين عن الخدمات اللوجستكية، يتمثل دورهم في تسلم البضائع وتوزيعها على الجماعات الجهادية. وطالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم على “ع ت” بالسجن 28 عاما لارتكاب جرائم الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويلها وتبييض الأموال وتمجيد الإرهاب وحيازة سلاح ناري، إضافة إلى إدانة رجل الأعمال المغربي والباقين لتحملهم تكاليف شحنات البضائع، بالسجن 23 عاما لاتهامهم بجرائم الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية وتبييض الأموال…

وتشير النيابة العامة في اتهامها لرجل الأعمال المغربي إلى أنه سهل استخدام شركاته، واتصالاته الشخصية، حتى يتمكن زعيم الخلية من التصدير إلى سوريا والعراق “لأنه كان ضروريا توفير التمويل العيني للشحنات”، مشيرة إلى أن حسابات شركاته شهدت في وقت قصير “زيادة كبيرة في الأصول، بشكل أساسي من خلال الدخل النقدي (حوالي 10.000.000 أورو في ثلاث سنوات)، تم تحويلها إلى دولة توفر السرية المصرفية (سويسرا)، مما يبين أن نشاط الشركات الخاصة به ليس استيراد وتصدير الملابس المستعملة.

خالد العطاوي