إخبارية كاذبة تفضح ورشة أسلحة نارية

قائد بضواحي الرباط عثر على أربع بنادق مصرح بسرقتها والتحقيقات تكشف أن الورشة سرية

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء المقبل، في ملف أربعة متابعين في قضية ورشة لصيانة الأسلحة النارية، إثر إخبارية كاذبة من المتهم الرئيسي الذي صرح بسرقة أربعة بنادق من ورشته، لتظهر التحقيقات أنه لا يتوفر على ترخيص قانوني، وأن الأمر له علاقات بتصفية حسابات، استدعت تدخل أجهزة أمنية وقضائية، وأحيل المتهمون على الوكيل العام للملك بالرباط.

وتوبع المتورطون بجرائم حيازة أسلحة دون ترخيص وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بجريمة يعلم بعدم وقوعها والإدلاء بتصريحات كاذبة كل حسب المنسوب إليه في النازلة.

وفضحت الإخبارية الكاذبة الورشة التي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والدركية والسلطات الترابية بدوار «الشليحيين» بمنطقة «مرشوش»، شرق الرباط، وبعد تعميق البحث مع الموقوفين من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف تبين أن الأمر له علاقة بورشة سرية، وأحيلت القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسبب خطورة الأفعال الجرمية، سيما أنها اكتشفت في ظرفية حساسة تمر منها البلاد، والتي أصدرت في شأنها وزارة الداخلية دوريات تشدد المراقبة على ورشات الأسلحة، وبرر قاضي التحقيق ملاحقته للمتورطين بالقانون المتعلق بضبط جلب الأسلحة والمتاجرة بها وحملها وحيازتها طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصل 264 من القانون الجنائي والفصلين 13 و29 من القانون المتعلق بضبط جلب الأسلحة والمتاجرة بها، وأظهرت التحقيقات عن وجود وسائل إثبات في الاتهامات المنسوبة إلى المتورطين.

وأثيرت القضية حينما تقدم المتهم الرئيسي بإشعار يفيد فيه أن أربـــــــع قطع من الأسلحة النارية اختفت في ظروف غامضة، ضمنها بندقيتان في ملكيته والثالثة في ملكية شخص بمركز «عين السبيت»، أما الرابعة ففي ملكية فلاح يتحدر من منطقة جماعة السهول بسلا، مؤكدا أن الجاني أو الجناة استغلوا غيابه عن المنزل وكسروا أقفال دولاب، لكن معاينات ضباط الدرك على الخزنة الحديدية أظهرت أن قفلها العلوي في حالة جيدة، ويمكن فتحه وإغلاقه بالمفتاح، كما لوحظ اعوجاج على أحد أسنانه، ما أثار شكوك المحققين أن عملية الكسر جرت بعد فتح الخزنة الحديدية بالمفتاح وسرقة محتوياتها.

وأوضح مصدر «الصباح» أن قائد قيادة مرشوش عثر على الأسلحة النارية بالقرب من مسكن المتورط الرئيسي، وسلمها للدرك، وأمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية هاتفية ليتبين أن المشتكي كان بمحيط منزله أثناء تصريحه بالسرقة في الوقت الذي صرح فيه أنه كان بالخميسات، وحاول تلفيق السطو على البنادق لصهره، مؤكدا للدرك أن لديه عداوة معه.

وفضحت الخبرات التقنية الهاتفية مكان وجود المتهمين ليتبين أن المتهم الرئيسي حبك سيناريو السطو على الأسلحة النارية بغرض تصفية حسابات، قبل أن تفضح الوشاية الكاذبة مكان الورشة السرية غير المرخص لها، وأحيل الملف برمته على محكمة الجنايات.

عبد الحليم لعريبي