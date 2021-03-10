إدانة مزارعي “الكيف” بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاركيست، أخيرا، متهمين بزراعة القنب الهندي «الكيف»، توبعوا في ملفات مختلفة وحكمت عليهم بالحبس النافذ وموقوف التنفيذ.

وقضت المحكمة في الملف الأول بإدانة متهمين من دوار «إغوجدارن » بجماعة عبد الغاية السواحل، بإقليم الحسيمة، من أجل حرث وزراعة القنب الهندي، وحيازة المخدرات، وحكمت على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا بتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى، باستثناء المتهم الثاني لتجاوز سنه ستين سنة، وبمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة.

وفي الملف الثاني قضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة متهم من جماعة كتامة، من أجل تهم انتزاع عقار من حيازة الغير، وزراعة القنب الهندي، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وفي ملف مشابه يتابع فيه تسعة فلاحين من دوار « تمدقيت « بالجماعة الترابية زرقت بقيادة سيدي بوتميم من أجل تهمتي انتزاع عقار من حيازة الغير وزراعة القنب الهندي، وقضت بمؤاخذة متهم واحد من أجل تهمة زراعة القنب الهندي وحكمت عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه والتصريح ببرائته منها وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبعدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم والتصريح ببراءتهم منها.

جمال الفكيكي (الحسيمة)