تبرئة صاحب شقة توفي داخلها شاب

برأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الخميس الماضي، عشرينيا من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإعداد منزل للدعارة، المتابع بها على خلفية مقتل زميل له في شقة مفروشة بالمدينة بعد إصابته بجروح متفاوتة.

وآخذته غرفة الجنايات لأجل جنحة «العنف»، وحكمت عليه ب6 أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة، ورفض الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته في الدعوى المدنية التابعة، من قبل عائلة الهالك، مع تحميل رافعها الصائر.

واقتنعت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم في قتل الضحية «أ. ا»، استنادا على نتائج التشريح الطبي وإنكاره وشهادة شهود حضروا النزاع بين الطرفين، بمن فيهم فتاة توبعت في الملف نفسه وأدينت بشهر حبسا موقوف التنفيذ والغرامة ذاتها.

وأدانت المحكمة بالعقوبة نفسها متهما توبع والفتاة في حالة سراح مؤقت، لأجل «التحريض على الفساد»، فيما أدين متهم رابع ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ والغرامة نفسها وللجنحة ذاتها والسكر العلني بموجب حكم صدر في رابع جلسة.

حميد الأبيض (فاس)