الحبس لمتهمة بالتزوير رفقة 21 شاهدا

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهمة والحكم عليها بسنتين، واحدة حبسا نافذا والثانية موقوفة التنفيذ، بعد مؤاخذتها من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما أدانت 21 شاهدا ب126 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعتهم من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.

وورد في محضر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة، أن المشتكين تقدموا بشكاية أفادوا فيها أن والدهم توفي وترك مجموعة من البقع الأرضية، وتم إجراء قسمة بين ورثته، لكن بقعتين لم يتم الحسم فيهما بسبب عدم توفرهما على وثائق رسمية.

وأضاف المشتكون وهم إخوة وأخوات للمتهمة، أنها عمدت إلى استخراج ملكية للبقعتين في انتظار الشروع في تحفيظهما، بناء على شهادة الشهود.

وصرحت المتهمة أن ورثة الهالك أجروا قسمة رضائية وأن البقعتين حصلت عليهما ضمن نصيبها من التركة. وبعد شروع هيأة الحكم في الاستماع للشهود، تبين لها أن واحدا منهم توفي، وبالتالي سقطت المتابعة في حقه.

وصرح باقي الشهود، علما أن البعض منهم تراجع عن شهادته، أنهم أدلوا بشهادتهم أمام العدول، في ما يتعلق بقضية الاستغلال وليس التملك، لأنهم يعلمون، بحكم القرابة والجوار، أن المتهمة كانت تتصرف في البقعتين منذ وقت طويل.

واعتبرت الهيأة ذاتها، المنسوب للمتهمة ثابت في حقها، تبعا لتصريحاتها، المتعلقة بتركة والدها، رقم القسمة الرضائية، إذ ظلت البقعتان خارج التقسيم، وأنها تملك حقها على الشياع فقط، وهو ما لا يخول لها حق استخراج ملكية لهما.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)