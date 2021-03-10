تهديد مشاريع الخواص بالأراضي السلالية

أطلق مستثمرون خواص بالأراضي السلالية مبادرة عريضة تحمل توقيع خمسة آلاف مستمر، للمطالبة بتفعيل المادة عشرين من القانون 17/62، الخاص بتدبير الأراضي السلالية، يطالبون من خلالها وزارة الداخلية بإنصافهم.

وأكد محمد الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية للعريضة أن مبادرة توقيع عريضة وتوجيهها إلى رئيس الحكومة، تندرج في إطار الترافع من أجل الدفاع عن مصالح المستثمرين في الأراضي السلالية، طبقا للقانون التنظيمي رقم 44/14، الذي ينظم الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وأوضح الإدريسي في حديث مع «الصباح»، أن ندرة الأراضي الصالحة للاستثمار الفلاحي والسياحي والصناعي دفعت العديد من المستثمرين إلى إقامة مشاريع فوق الأراضي السلالية، منذ أزيد من 30 سنة، على شكل عقود كراء طويلة الأمد، أو عقود تنازل عن حق الزينة والسطحية والمنفعة، وهي مشاريع أحدثت دينامية اقتصادية، ووفرت فرص الشغل لآلاف العمال.

وأكد الإدريسي أن المشاريع المقامة فوق تلك الأراضي، لا يجب أن يطولها التدمير أو الإلغاء، مطالبا بمعالجة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مطالب ذوي الحقوق والمستثمرين الخواص على حد سواء، في إطار الإنصاف والعدالة.

وأوضح مسؤول اللجنة التحضيرية، أن الوزارة الوصية على أراضي الجموع وعلى مدى سنين طويلة، كانت تشجع الاستثمار بالأراضي السلالية، عن طريق تسليم شهادات إدارية وشهادات الاستغلال موقعة من قبل النواب، كما أن عقود التنازل كانت تحمل مصادقة السلطات الإدارية دون أدنى تحفظ.

وحرصا على حماية تلك الاستثمارات، التي حولت أراضي خلاء إلى استثمارات فلاحية وسياحية، أكد الإدريسي أن لديهم مقترحات سيطرحونها على وزارة الداخلية، خاصة أن الرصيد العقاري لأراضي الجموع يعتبر من أهم الأرصدة العقارية بمساحة تناهز 15 مليون هكتار، مشيرا إلى أن هذا الوضع عرف انتشارا واسعا لدرجة لا توجد عائلة ليس من بين أفرادها شخص يستغل أرضا سلالية، بل أصبح التنازل عن حق الانتفاع عرفا متداولا في المدن والبوادي، على حد سواء.

ويرى المستثمرون الخواص أنهم أقاموا استثمارات همت تنقية الأرض وحفر الآبار وغرس الأشجار، وإنشاء مشاريع فلاحية وصناعية وسياحية وحتى سكنية، كلفتهم مبالغ مالية باهظة، وساهمت في التنمية المحلية وتوفير فرص الشغل.

وإذا كان هدف وزارة الداخلية، هو تقنين وضعية الأراضي السلالية، وجعلها في خدمة الاستثمار، يضيف الإدريسي، فإن العديد من المستثمرين يواجهون اليوم تهديدات ومضايقات تمس بحقوقهم المكتسبة منذ عقود، مؤكدا استعدادهم لمناقشة ملفهم مع الجهات المعنية بتنزيل القوانين الجديدة، والتي تسمح بإمكانية تمليك الأراضي السلالية لفائدة مستثمرين يمثلون مؤسسات الدولة أو خواص، في إطار الشروط المنصوص عليه في القوانين الجديدة.

وأكد الإدريسي أن آلاف المستثمرين الخواص على الصعيد الوطني، معنيون بهذه العريضة، ويطالبون الحكومة بفتح الحوار معهم، من أجل التوصل إلى حلول منصفة وعادلة، من شأنها إنهاء حالة الفوضى التي تعرفها الأراضي السلالية، وتحصين الاستثمارات المنجزة فوقها، ما دام الهدف الأسمى هو التنمية والاستثمار وحماية الحقوق.

برحو بوزياني