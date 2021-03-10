السيول تغمر المضيق والقصر الصغير

السلطات أخلت منازل و”سد اسمير” جنب المنطقة الكارثة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت، يومي الجمعة والسبت الماضيين، في انقطاع الطريق المؤدية إلى “سد اسمير” ضمن النفوذ الترابي التابع لعمالة المضيق الفنيدق، كما غمرت المياه مناطق شاسعة بضاحية المضيق والقصر الصغير.

تسبب ارتفاع منسوب المياه التي تساقطت، خلال ساعات معدودة، في إحداث انقطاع على مستوى قنطرة بوزغلال عبر الطريق الرابط بين المضيق و سد اسمير.

كما حاصرت الفيضانات السكان ببعض المنازل، ما جعل السلطات المحلية مدعومة بعناصر الوقاية المدنية تعمل على إجلاء ثمانية أسر بحي بوزغلال، بعد أن حاصرت المياه القوية الدور السكنية التي كانت تقطنها.

ورغم أن السلطات، في إطار استعدادها لموجة الأمطار التي أعلنتها نشرة إنذارية للأرصاد الجوية، سخرت بعض الإقامات والفنادق التي جعلتها على أهبة الاستعداد من أجل استقبال المتضررين من الفيضانات، إلا أن الأسر التي تم إجلاؤها من حي بوزغلال ومناطق أخرى، كما أورد مصدر من السلطات المحلية، فضلت اللجوء إلى الأهل والأقارب، بدل اللجوء إلى الفضاءات التي هيأتها السلطات لاستقبالها.

كما غمرت المياه مدرسة “أبي بكر الصديق”، وكذا الثانوية الإعدادية المسيرة بمنطقة بوزغلال، وتجندت الآليات المسخرة من قبل السلطات بعمالة المضيق الفنيدق وعناصر الوقاية المدنية لتفريغ هذه المؤسسات التعليمية من المياه، مستغلة تزامن هطول الأمطار مع عطلة نهاية الأسبوع.

وعرفت المنطقة تساقطات مطرية مهمة، بلغت كميتها 115 مليمترا خلال أقل من 24 ساعة، وبلغت 70 مليمترا خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الثانية عشرة ليلا والساعة السابعة صباحا، بحيث وصفت التساقطات المطرية بـ “الاستثنائية”، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه سد اسمير، الذي تجاوزت نسبة الملء به، 100 في المائة، ما جعل فائض المياه يتسرب متجاوزا حقينة السد.

وأدى ارتفاع منسوب مياه وادي اسمير إلى غمر مساحات مهمة من الأراضي، وكذا المناطق المنخفضة بمنطقة بوزغلال، كما تسببت المياه في قطع الطريق المؤدية إلى سد اسمير، دون أن تسجل خسائر كبيرة.

وحسب مصدر “الصباح”، فقد “لعب سد اسمير دورا محوريا في تجنيب المنطقة كارثة، من خلال التصريف الآلي لفائض المياه الذي تم دون الحاجة إلى تفريغ حقينة السد، كما جنب، حسب المصدر نفسه، المناطق القريبة منه كارثة، بعد أن فاق منسوب المياه الطاقة الاستيعابية للسد.

من جانب آخر شهدت جماعة القصر الصغير، بإقليم الفحص أنجرة، صبيحة أول أمس (السبت)، فيضانات قوية بعد ارتفاع منسوب الوادي الرئيسي لهذه الجماعة الساحلية، وذلك بسبب أمطار تهاطلت على المنطقة.

وأظهرت الصور الملتقطة من قبل سكان المدينة والتي تم بثها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غمرت مياه الفيضانات منازلهم، وكيف تحولت حقول إلى بحيرات تمتد على مدى متسع، حيث تكبد متضررون منها بالقصر الصغير خسائر مادية مهمة.

إخلاء منازل

حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المياه غمرت عددا كبيرا من المنازل نتيحة للسيول الجارفة، ووجد السكان المتضررون صعوبة كبيرة في مغادرة بيوتهم.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، ضمن اللجنة الإقليمية المختلطة من إخلاء 20 أسرة من منازلها التي غمرتها الفيضانات بالمياه بدوار “فرسيوة” بجماعة القصر الصغير، إذ تم نقلها إلى أماكن آمنة، كما أدت الفيضانات إلى انقطاع الطريق الإقليمية رقم 4701 الرابطة بين القصر الصغير وتطوان عبر خميس أنجرة.

يوسف الجوهري (تطوان)