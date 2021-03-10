أخبار الصباح

< سكيرا

لم يحصل اتفاق بين قيادة الأصالة والمعاصرة، وسيمون سكيرا، الكاتب العام لفدرالية اليهود المغاربة بفرنسا، لأجل الترشح للانتخابات المقبلة، برمز "الجرار"، بسبب بعد مقر سكناه. وقالت مصادر "الصباح" إن بعض الأحزاب تراجعت عن ترشيح مغاربة يهود، ممن لديهم مواقف سياسية جريئة، خوفا من حصول اصطدام بينهم وبين نواب من "بيجيدي"، أو بينهم وبين أقليات يسارية يسمح لها القاسم الانتخابي الجديد بولوج البرلمان، والتي تعلن "كراهيتها" لإسرائيل وأمريكا.

(أ.أ)

<"بوخبزة"

أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، نصابا باسم القصر، بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وكان النصاب، المعروف بـ "الفقيه بوخبزة"، يوهم ضحاياه بالتشغيل، وضمنهم حاصلة على الدكتوراه، تلقت وعودا بالتوظيف داخل المشور السعيد. ورغم تنازل الضحايا للمتهم، بعد استرداد أموالهم، قضت المحكمة في حقه بالحبس النافذ، بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، سيما أنه حاول تلفيق تهمة الاتجار بالأقراص المهلوسة للدكتورة، بعدما دس لها 29 "قرقوبية" في خبزتين، قصد توريطها والحد من مطالبتها بأموالها.

(ع. ل)

< صباغة

منع مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، شركات الصباغة من وضع "الجوطون" داخل أسطل صباغتها، الذي يستخرجه الحرفيون ويتقاضون عليه منحة تصل إلى 100 درهم، ما يضر بمصالح الشركات الصغرى، التي لا تقوى على مسايرة الشركات الكبرى في هذا المجال.

(ع. ك)

< انتقام

أكدت مصادر من داخل قطاع الشباب والرياضة متابعة تسعة موظفين بالمديرية الإقليمية ببنسليمان، ضمنهم أطر إدارية وتربوية بالمديرية ومركز حماية الطفولة بالمدينة ذاتها. وأوضحت مصادر نقابية أن متابعة هؤلاء أمام القضاء، وراءها مخطط انتقامي محبوك، تقوده المسؤولة عن المؤسسة، ووظف فيه أحداث قاصرون ساقتهم ظروفهم الاجتماعية إلى مركز أصبح مرتعا لتصفية الحسابات.

(ب. ب)