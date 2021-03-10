بركات… مهندسة إستراتيجيات الصحة

بصمت الطبيبة أمينة بركات على حضورها القوي من خلال كفاءاتها وخبرتها، إذ استطاعت أن تفرض مكانتها ضمن لائحة الأسماء النسائية البارزة، التي كانت ومازالت في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

تبوأت الطبيبة أمينة بركات مكانة متميزة في مجال طب الأطفال، ما أهلها لتشغل منصب رئيسة مصلحة طب وإنعاش المواليد بمستشفى الأطفال السويسي بالرباط.

تابعت أمينة بركات، ابنة الرباط، دراستها الابتدائية بمدرسة الإمام علي، والمرحلة الإعدادية بمدرسة حليمة السعدية، ثم التحقت بثانوية ابن رشد، وبعدها بدأت الخطوات الأولى في مجال الطب، بعد التحاقها بكلية الطب والصيدلة بالرباط، لتنتقل بعد سنوات إلى فرنسا، حيث تابعت دراستها في مجال طب وإنعاش المواليد.

تقول بركات إنه قبل انتقالها إلى فرنسا لمتابعة دراستها كانت تعمل أستاذة مساعدة في كلية الطب، وبالموازاة مع ذلك تشتغل بمصلحة المواليد السويسي بالرباط.

ومباشرة بعد استكمال بركات دراستها بفرنسا سنة 2000 عادت إلى المغرب لتواصل اشتغالها بمصلحة طب وإنعاش المواليد، التي عينت رئيسة لها سنة 2010.

وإلى جانب العمل في مجال الطب، تجد البروفسور أمينة بركات متعة كبيرة في تلقين خبرتها إلى الأجيال الصاعدة من الأطباء، الذين يتلقون دروسا نظرية على يدها في كلية الطب والصيدلة، كما يتابع الطلبة المتدربون دروسا تطبيقية تحت إشرافها في مصلحة طب وإنعاش المواليد.

تقول بركات إنه في بداية الجائحة كان يتعين وضع مجموعة من البروتوكولات لتطبيب النساء الحوامل والمواليد المصابين بكورونا، الذين أكدت أن عددهم كان قليلا مقارنة مع باقي الفئات العمرية الأخرى.

وكانت أبرز الخطوات التي تم العمل عليها ضمن مصلحة طب وإنعاش المواليد، حسب أمينة بركات هو الحرص على عدم اختلاط النساء الحوامل المصابات بكوفيد 19 مع نساء أخريات وباقي المرضى المصابين، مضيفة أنه تم بشراكة مع مديرية المستشفى الجامعي ووزارة الصحة تهييء عدد من البروتوكولات تهم المواليد وطاقم جناح الولادة وغيرها من التدابير الوقائية.

واعتبرت أمينة بركات اختيارها لتكون عضوا ضمن اللجنة العلمية لتتبع كوفيد 19 تشريفا، لكنه في الآن ذاته يدفعها لبذل مزيد من العطاء ورفع التحدي لمواجهة الجائحة.

ولعبت اللجنة العلمية، التي تعتبر أمينة بركات، الحاصلة على عدة جوائز في مجال الطب والأبحاث العلمية عضوا فيها، دورا كبيرا في وضع استراتيجية التلقيح، التي استغرقت عدة أشهر، إذ كانت فيها على غرار باقي الأعضاء تضحي بوقتها، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع في سبيل خدمة رسالة إنسانية نبيلة.

وأكدت بركات، المتزوجة والأم لثلاثة أطفال، أن إسترإتيجية الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا تم إنجازها من خلال مجموعة من الورشات، التي تم التنسيق فيها بين مختلف الجهات المعنية ومناقشتها لتخرج في حلة شاملة ومتكاملة ويتم تطبيقها على أرض الواقع، مضيفة أن عمل اللجنة العلمية لم ينته، لأن الأمر يتعلق بفيروس تجهل عنه كثير من المعطيات العلمية، ما يتطلب مواكبة المستجدات عنه.

لا يعتبر الطب مجرد مجال اختارت أمينة بركات أن تمتهنه، بل رسالة نبيلة تحملها على عاتقها وتواصل العمل في إطارها رافعة شعار التحدي والتضحية، رفقة عدد من أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أمينة كندي