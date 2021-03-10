لمهاجري: الملك وحده ضامن الاستقرار

رد بقوة على “بلطجية” برلمانيي “بيجيدي” وانتقد لحية لفتيت

لم يترك هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية، الذي تحول إلى نجم برلماني، ليلة الجمعة الماضي، تهديدات فريق العدالة والتنمية، لمناسبة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، تمر دون أن يرد عليها بقوة.

وردا على مداخلة مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “المصباح”، الذي رفع منسوب انتقاداته وتهديداته، مشيرا إلى أن تكلفة التصويت على القاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين، ستكون باهظة، قال لمهاجري، في مداخلته التي كانت تقاطع من حين لآخر بالتصفيق: “تهديداتكم لن تخيفنا، وجلالة الملك هو ضامن استقرار البلد وتنميته، وبيننا الشارع”، داعيا إخوان العثماني إلى الكف عن المزايدات، لأن الواقع أظهر أن همهم هو المقاعد والمناصب والتعويضات، وليس مصلحة المغاربة.

ولم يجرؤ أي برلماني على الرد على تهجمات وتهديدات فريق “المصباح”، التي وصلت إلى مستوى منحط غير مألوف، باستثناء لمهاجري، الذي كلفه وهبي بإدارة المفاوضات والمشاورات مع باقي رؤساء الفرق ورئاسة مجلس النواب.

وفي خرق سافر للاتفاق الحاصل داخل مكتب مجلس النواب، قام فريق “بيجيدي” بإنزال قوي، خارقا بذلك حالة الطوارئ الصحية، ما تسبب في “بلوكاج” لأشغال المجلس، دام ثلاث ساعات، لم تفلح فيها تدخلات واتصالات حبيب المالكي، رئيس المجلس، مع سعد الدين العثماني، الذي فقد السيطرة على فريقه، ولم يعد يتحكم فيه.

وكشف مصدر مقرب من ديوان المالكي لـ “الصباح”، أن المجلس نجا بأعجوبة من بؤرة وبائية، ليس بسبب العدد الكبير لنواب “المصباح”، الذين انهزموا في عملية التصويت بـ 160 مقابل 104، وامتناع برلماني عن التصويت، ولكن بسبب مشاركة ثلاثة نواب يحملون فيروس كورونا، أرغمتهم هواتف قياديين حزبيين على الحضور، فضلا عن حضور برلمانية نفساء.

وأحبط رئيس لجنة الداخلية، بمعية جميع رؤساء الفرق، مخطط فريق “بيجيدي”، الذي كان يطمح إلى التصويت بالأغلبية على تأجيل مناقشة والتصويت على المشاريع نفسها، وإعادتها إلى لجنة الداخلية، من أجل إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالقاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.

وفي تطور لافت، وبسبب حب الامتيازات والتعويضات و”البزولة”، تراجع المقرئ أبو زيد عن قرار تجميد عضويته، وحضر إلى اجتماع الفريق، وشارك حزبه في كل الخطوات التي تم التخطيط لها من أجل هزم المدافعين عن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ولم ينج وزير الداخلية من لسعات هشام لمهاجري، الذي حمله مسؤولية دعم “بيجيدي” على حساب الأحزاب الأخرى، منتفضا ضد موقفه المتعلق بقبول أو رفض بعض المقترحات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة والأغلبية في ما يتعلق بتعديل القوانين الانتخابية.

واتهم لمهاجري وزير الداخلية بدعم العدالة والتنمية، ومحاباة رئيس الحكومة الذي يشتغل تحت إمرته، مشيرا إلى أنه قبل بجميع التعديلات التي تقدم بها فريق “بيجيدي” في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، في الوقت الذي رفض تعديلات فرق أخرى من الأغلبية والمعارضة.

وشكك لمهاجري في لحية لفتيت، وقال بطريقة لا تخلو من فكاهة “أنا شفت وزير الداخلية واحد الوقت دار اللحية، قلت مع راسي يمكن ولى مع أحد الأحزاب”، في إشارة إلى العدالة والتنمية.

وأضاف لمهاجري أن نقاش القوانين الانتخابية لا يتم بالطهرانية، مضيفا “فيها ضرب ليا نضرب ليك، أش بغيتي تدي ليا، واش بغيت ندي ليك، اليوم الصراع بات على المقاعد والمصالح، ماشي على مصلحة المغاربة، وهذه هي الحقيقة المؤلمة”.

وفرض نواب فريق “المصباح” شروطهم على رئيس مجلس النواب، الذي قبل بالأمر الواقع، وسمح بحضورهم جميعا إلى الجلسة العامة من أجل مناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، رغم عدم احترام التباعد الاجتماعي الذي يفرضه العثماني فقط في الحمامات.

وشن مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، هجوما على الفرق النيابية المتحالفة من أجل تعديل القاسم الانتخابي، ونعته بالتعديل “اللقيط”، والمخالف لمبادئ الدستور.

وقال الإبراهيمي إن القاسم الانتخابي “تعديل لقيط، وإنكم ترتكبون جريمة في حق المؤسسات”.

وأضاف الإبراهيمي أن القاسم الانتخابي “سيجازي الكسالى من الأحزاب، التي لا يرى لها أثر في المجتمع، إلا في الانتخابات، وخلال توزيع التزكيات بالوسائل المشبوهة”.

عبد الله الكوزي