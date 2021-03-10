كورونا المتحور بمركز المعمورة

اضطرت السلطات وجامعة كرة القدم إلى إلغاء المباراتين الدوليتين بين المنتخبين الوطني للقاعة ونظيره الأرجنتيني، أول أمس (السبت)، وأمس (الأحد)، بالقاعة المغطاة في مركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، في سياق استعداداتهما لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021.

ويأتي قرار الإلغاء بعد تسجيل حالة مؤكدة لكورونا المتحور في صفوف المنتخب الأرجنتيني الجمعة الماضي، الأمر الذي أربك وزارتي الداخلية والصحة، إذ أعلنتا حالة طوارئ بمركز المعمورة، قبل أن تتخذا مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار السلالة الجديدة بين اللاعبين والطاقم التقني.

وعلمت “الصباح” أن السلطات المغربية وضعت بعثة المنتخب الأرجنتيني تحت حجر صحي شامل، وأرغمته على البقاء في فندق المعمورة، فيما نقلت اللاعب الأرجنتيني المصاب على عجل إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، لتلقي العلاجات الضرورية.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة منعت المنتخب الأرجنتيني من العودة إلى بلده، إلى حين انتهاء مدة الحجر الصحي، المحددة في سبعة أيام، قبل إخلاء سبيله، في حال التأكد من سلامة جميع لاعبيه وأطره الفنية والإدارية.

ويعيش مركز محمد السادس حالة من الذعر بعد تسجيل أول حالة إيجابية لكورونا المتحور قادمة من الأرجنتين، علما أن التحاليل المخبرية التي خضع لها لاعبو المنتخب الأرجنتيني قبل حلولهم بالرباط، جاءت جميعها سلبية.

ولم تستبعد المصادر نفسها إمكانية حمل منتخب الأرجنتين السلالة الجديدة أثناء الرحلة، علما أنها لا تظهر على المصابين بسرعة، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى فرض الحجر الشامل على منتخب “التانغو”، تفاديا لانتشار كورونا المتحور بمركز محمد السادس بالمعمورة.

ورغم إعادة برمجة المباراتين الإعداديتين بين المنتخب الوطني للقاعة ونظيره الأرجنتيني، اليوم (الاثنين)، وغدا (الثلاثاء)، إلا أن السلطات ألغتهما من جديد، تحسبا لأي عواقب وخيمة.

عيسى الكامحي