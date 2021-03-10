المرضي… من البرنوصي إلى العالمية

لم يكن مسار خديجة المرضي، لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، مفروشا بالورود، ولم يكن تألقها على المستوى الدولي معبدا في رحاب رياضة، عجز الكثير من زملائها الذكور عن تحقيق إنجازات فيها، بالنظر إلى المؤهلات التي تتطلبها، ومشقة التداريب اليومية في حلبات غير مجهزة بأبسط الوسائل، وقلة ذات اليد.

رأت خديجة النور في فاتح فبراير 1991 بسيدي عثمان بالبيضاء، وترعرعت بدوار أهل الغلام التابع لعمالة سيدي البرنوصي، رفقة إخوتها الخمسة، غير أن اقتحامها رياضة الفن النبيل، لم يكن وليد الصدفة، بل تلقت مبادئها من والدها، الذي كان ملاكما بدوره بجمعية الشاوي، رغم أنه شكل العائق الأول أمام ممارستها للملاكمة، التي عشقتها منذ الصغر، بعد رفضه حملها القفاز، لأنه لم يشأ لابنته اليافعة، أن تقتحم عالما صعب المراس بتداريبه وإصاباته المؤثرة جراء اللكمات المتواصلة من المنافسين.

وشكلت أم خديجة عاملا فاصلا، في ما بلغته من إنجازات، ستظل حافزا للأجيال المقبلة من الشباب التواق لممارسة الملاكمة، ووساما للمرأة المغربية المكافحة، بحكم أنها كانت وراء إقناع والدها بممارسة الملاكمة، والتحاقها بجمعية «إنيرجيك» سيدي مومن في 2009، لتنطلق بعدها مسيرة حافلة بالألقاب.

ودور أم خديجة لم يقف عند ذلك الحد، لأنها دعمتها في بداية مسارها، وظلت تراقبها عن قرب، وتحضر معها في المنافسات الكبرى، وتشجعها من المدرجات، إلى أن وافتها المنية، وهي تتابع أحد نزالاتها بقاعة بن شقرون بمراكش، على هامش المشاركة في كأس محمد السادس الدولية في 2014، وشكل هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في مسار خديجة الراضي، وغير نظرة الكثيرين إليها، بعد أن أبدت إصرارا في بلوغ أحلامها، وتحقيق أمنية والدتها في تحقيق العالمية.

واصلت خديجة المنافسة، وتمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 75 كيلوغراما، واختارت قدرها بنفسها، وعقدت العزم على تحقيق أحلامها، مهما بلغت معاناتها، بمفارقة أعز الناس إليها، دون أن ينسيها ذلك واجب الأم تجاه ابنيها، إذ اضطرت في 2017 إلى التوقف سنتين عن الممارسة، من أجل رعايتهما، خاصة بعد أن خضعت لعملية قيصرية، لإنجاب ابنها الثاني.

عادت خديجة إلى عشق الطفولة في 2019، وكلها إصرار على إكمال حلمها، غير أنها اصطدمت مرة أخرى، بآثار الإنجاب، إذ كان عليها أن تستعيد وزنها، لكن عزيمتها في ذلك، لم تمنعها في ظرف ثلاثة أشهر من إنقاص وزنها ب33 كيلوغراما، وإعادته إلى 75 كيلوغراما، وهو الوزن الذي اعتادت التباري فيه.

لم تذهب تضحيات خديجة سدى، إذ أنصفها القدر، بتتويجها في غشت 2019 بذهبية الألعاب الإفريقية، قبل أن تصعد في أكتوبر من السنة ذاتها، منصة التتويج في بطولة العالم لأولان أودي بروسيا، وتفوز بالبرونزية، في إنجاز غير مسبوق، إذ لم يسبق لأي مغربية أن حققت مثله في رياضة الملاكمة، ما أهلها لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

ومسيرة خديجة مليئة بالألقاب، إذ توجت أربع مرات ببطولة المغرب، كما أنها توجت بذهبية بطولة إفريقيا في أكثر من مرة، أبرزها لقب 2015، بعد أن قادت المنتخب الوطني إلى التتويج بالذهبية، كما حصلت على جائزة أفضل رياضية في السنة، ويبقى حلمها الأخير التتويج بميدالية أولمبية.

صلاح الدين محسن