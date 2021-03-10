قاضيتان فوق العادة

لا يختلف اثنان على أن المرأة المغربية، والقاضية على وجه الخصوص، استطاعت أن تنزع حقوقها من يدي زميلها الرجل وقاسمته المسؤولية، وإن لم تكن بما أكد عليه الفصل 19 من الدستور، إلا أنها تمكنت من وضع اسمها في المسؤوليات القضائية التي ظلت حكرا لزمن طويل على الرجل. وفي كل 8 مارس لا بد من استحضار ما حققته المرأة القاضية التي زاوجت بين العمل القضائي والجمعوي.

كريمة مصلي

الناصري… الاستثنائية

في كل 8 مارس لا يمكن أن يمر دون الحديث عن عائشة الناصري، المرأة الاستثناء في الطيبة والمعرفة والرصيد الحقوقي، التي ثارت على كل التقييدات التي توضع على المرأة القاضية واختارت أن تزاوج بين الحقوق والحريات، دون أن تغلب كفة على أخرى، وهي التي اختارت طريق القضاء منذ 1985، في الوقت الذي كان فيه الجسم القضائي حكرا بنسبة أكبر على الرجال، وكان التميز حليفها منذ البداية، واستطاعت رغم صغر سنها أن تضع لنفسها موقع قدم من خلال الأحكام التي كانت تصدرها، والتي اعتبرت اجتهادات قضائية، خاصة في الشق المتعلق بالأحوال الشخصية، إذ لم يكن القانون ساعتها يسعف المرأة والطفل. وهو ما دفع عمر عزيمان، وزير العدل حينئذ في 1998 أن يختارها ويمنحها إذنا كتابيا للانفتاح على المجتمع المدني، في شأن العنف ضد النساء الذي اشتغلت فيه آنذاك مع اتحاد العمل النسائي، وشاركت إلى جانبه في إعداد دراسات حول مدونة الأسرة، وتمكنت من الحصول على العضوية في المحكمة العربية التي يوجد مقرها في لبنان.

عائشة الناصري القاضية المناضلة، التي تربت على حقوق الإنسان، ودرست بابتدائية للا أمينة بدرب غلف وثانوية شوقي قبل أن تلتحق بكلية الحقوق، راكمت خلال 33 سنة الماضية تجربة مهمة في القضاء واستطاعت أن تترك بصمتها سواء في القضاء العادي أو المختص، إذ أنها تدرجت بين القضاء العادي في ابن مسيك، والقضاء المختص بالمحكمة التجارية بالبيضاء، لتعود مرة أخرى إلى المحكمة المدنية، ثم مرة أخرى إلى القضاء التجاري ولكن هذه المرة مستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، التي تركت فيها بصمة قوية، من خلال القرارات التي كانت تصدرها، قبل أن تنصب في 2011 وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، وهو المنصب الذي ظلت فيه إلى حين تعيينها من قبل الملك محمد السادس عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد انتخابها من قبل قضاة المملكة. وخلال تلك الفترة أدركت الناصري أن حقوق المرأة القاضية لا يمكن أن تعطى لها على طبق من ذهب بل لا بد من النضال من أجلها.

ومع التغييرات التي حملها دستور 2011، والتي مكنت القضاة من إنشاء جمعيات مهنية خاصة بهم، كانت عائشة الناصري السباقة إلى خوض التجربة وإنشاء الجمعية المغربية للنساء القاضيات، التي تهدف إلى مقاربة النوع الاجتماعي داخل الجسم القضائي، إذ تقول عنها “استشعرت بالمسؤولية الجسيمة للمرأة القاضية ما دفعني رفقة عدد من القاضيات إلى الخروج إلى العلن وإنشاء جمعية مهنية نوعية للمرأة القاضية، والتي استطاعت أن تساهم بشكل كبير في إصلاح منظومة العدالة، وتكريس دور المرأة القاضية في حماية استقلال السلطة القضائية”.

ورغم الجائحة التي ضربت العالم، إلا أن روح العمل ظلت بداخلها ولم تغب عن أي مناسبة يمكن من خلالها أن تكرس المبادئ التي تؤمن بها، ورفعت الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صوتها عاليا للدفاع عن المغرب لتقول إن تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي في المغرب، صادمة وغير موضوعية، تستهدفه وتساهم في خرق القوانين، ولا تحترم السيادة كما هو حال منظمة “أمنستي” التي تتدخل في سيادة الدول، خلال مشاركتها في ندوة دولية عن بعد.

أيت الحاج… المناضلة

لا تختلف كثيرا عائشة أيت الحاج وكيلة الملك الحالية بالمحكمة المدنية ورئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات كثيرا، عن صديقتها الناصري. ومن محاسن الصدف أن يكون لها المسار نفسه في تقلد مسؤوليات جمعوية وقضائية، فهي التي التحقت بالسلك القضائي في 1997 وفي 2000 عينت نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة وفي2004 عينت نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء.

عائشة أيت الحاج هي ثاني امرأة قاضية تعين في منصب وكيلة الملك بالمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، وهو المنصب الذي كانت تشغله بالنيابة بعد تعيين عائشة الناصري عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. حبها للعمل القضائي جعلها من المدافعات عن حقوق المرأة القاضية، و تؤكد دائما أن الجمعية المغربية للنساء القاضيات لم تتخل في يوم من الأيام عن نضالاتها في شأن تعزيز استقلال السلطة القضائية، بصفة عامة ومقاربة النوع بصفة خاصة، وعدم ظهورها الإعلامي لا يعني أنها تخلت عن دورها فنضالاتها مازالت مستمرة بشكل قوي، وهدفها الأساسي أن تصل المرأة القاضية إلى مناصب عليا في المسؤولية القضائية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الرجل، إضافة إلى المساواة في شأن بعض المهام التي ظلت حكرا على القضاة، خاصة في شأن ترؤس بعض الهيآت أو بشأن قضاء التوثيق، إذ لوحظ أن هناك تراجعا في وجود المرأة القاضية في تلك المناصب خارج المغرب.

تلقت عائشة أيت الحاج تعليمها بالمدرسة الابتدائية ابن تيمية بمنطقة سيدي عثمان، وإعدادية ابن حزم، ثم ثانوية الشريف الإدريسي التي قضت فيها السنة الأولى لتنتقل بعدها إلى ثانوية الحسن الثاني المتخصصة في التربية البدنية. وبعد حصولها على الباكلوريا، اختارت درب القانون والتحقت بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني، وحصلت الإجازة في الحقوق في 1994، لترسم طريقها في القضاء.

لم تتخل عن مسؤوليتها خلال فترة الحجر الصحي. كانت تقاوم الخوف من العدوى بالرياضة قبل أن تلتحق، بمكتبها بالمحكمة المدنية الابتدائية، ملتزمة بأداء واجبها المهني.