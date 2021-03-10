إنجلترا تحجر على زياش وسايس

الغموض يلف التحاقهما بمعسكر المنتخب ومصاعب تنتظر بنشرقي

أغلقت الأندية الإنجليزية الأبواب على اللاعبين الدوليين، الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلدانهم، للمشاركة في المباريات الرسمية المقررة الشهر الجاري، لحساب التصفيات القارية والعالمية.

وعزا مدربون كثر بالدوري الإنجليزي قرارهم، بسبب فرض السلطات البريطانية حجرا على كل من أراد ولوج التراب البريطاني، قادما من دول العالم، بسبب تفشي السلالة الجديدة من كورونا.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول، ونونو سانتو مدرب وولفرهامبتون، الذي يلعب له رومان سايس، وتوماس توخيل مدرب تشيلسي، الذي يمارس فيه حكيم زياش، إنهم لن يسمحوا برحيل لاعبيهم خلال الفترة الدولية، بسبب التدابير الصارمة، التي اتخذتها السلطات البريطانية أخيرا.

واعتذر بعض الدوليين لمنتخبات بلادهم، عن عدم حضورهم للمباريات الدولية، ومازال التفاوض قائما مع آخرين، من بينهم سايس وزياش.

وفي حال لم يتمكن سايس وزياش من الالتحاق بالمنتخب، ستكون ضربة قوية للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، إذ سيكون الأسود في مواجهة موريتانيا في 22 مارس الجاري، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا، وبوروندي في 30 من الشهر نفسه لحساب الجولة الأخيرة.

وسيربك فيروس «كورونا» المتحور، وصول الدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك المصري، إلى معسكر الأسود، بعد تعليق المغرب الرحلات، مع مجموعة من الدول، من بينها مصر.

وذكر مصدر مطلع أن بنشرقي يوجد ضمن اللائحة التي سيعتمدها الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، خلال مباراتي موريتانيا وبوروندي لحساب تصفيات أمم إفريقيا الكامرون 2021.

وتبحث جامعة كرة القدم عن رحلات غير مباشرة لمجموعة من الدوليين الممارسين بالدول، التي علقت السلطات الرحلات إليها.

وينتظر الناخب الوطني، التأكد من الحالة الصحية لمجموعة من اللاعبين، وكذلك وضعية الرحلات، للإعلان عن اللائحة الموسعة للأسود، التي طرأت عليها مجموعة من التغييرات.

وعينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقم تحكيم من بوتسوانا لقيادة المباراة التي ستجمع الأسود بموريتانيا في 26 مارس الجاري، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكامرون 2021.

ويتكون الطاقم من جوشوا بوندو حكما للوسط بمساعدة موكوموتسي موراكي وأوكيديتسي كيتسيو.

وستجرى المباراة على أرضية ملعب الشيخ ولد بيديا بنواكشوط، بداية من السابعة مساء (التوقيت المحلي)، والثامنة بتوقيت المغرب.

ويتصدر المنتخب ترتيب مجموعته بعشر نقاط، إذ ضمن تأهله ل»كان» الكامرون، بسبب توفر موريتانيا على خمس نقاط فقط، وبوروندي الثالث على أربع نقاط، فيما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى الرتبة الأخيرة بنقطة.

العقيد درغام ونور الدين الكرف