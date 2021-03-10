بركان يطوي صفحة السكتيوي

المدرب قال إنه أتى إلى الفريق مدربا وليس عدوا

أعلن نهضة بركان عبر موقعه الرسمي انفصاله بشكل رسمي عن المدرب طارق السكتيوي بالتراضي، نزولا عند رغبة الطرفين.

وجاء في بلاغ النادي أن “أسرة نهضة بركان لكرة القدم من مكتب مديري ولاعبين وأطر تقنية وطبية تقدم الشكر الجزيل للاطار الوطني طارق السكتيوي على كل ما قدمه في الفترة التي قضاها مع النادي، والتي توج من خلالها رفقة المجموعة بلقب الاتحاد الإفريقي واحتلاله الرتبة الثالثة بالبطولة الوطنية، متمنين له مسيرة موفقة”.

وقدم السكتيوي استقالته مباشرة بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجيش الملكي، والتي انتهت بفوز الجيش بهدفين لهدف واحد، بالملعب البلدي ببركان، ضمن الجولة التاسعة من البطولة الوطنية.

وأقصي نهضة بركان أيضا من دور ثمن نهائي كاس العرش على يد المغرب الفاسي الأسبوع الماضي.

وأوضح السكتيوي أنه يكن كل الاحترام والتقدير لكل مكونات نهضة بركان، وأنه ليس عدوا لأي أحد.

وضاف «أشكر الجميع على مساندتي طيلة مساري بالفريق. حقا عشت معكم أوقاتا لا تنسى. كانت نيتي تقديم كل ما أملكه من تجربة للفريق، وكنت عازما على أن أكمل مشروعي مع فريق كبير، له كل المقومات. التحقت بنهضة بركان مدربا وليس عدوا. أتمنى أن يقبل المكتب المسير استقالتي من مهامي، مع تحياتي للجمهور العظيم”.

عبدالرزاق بونشوشن (بركان)