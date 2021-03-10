كواليس الفرق

الوداد الرياضي

اختار الطاقم الطبي للوداد الرياضي التريث، قبل إعادة بديع أووك لأجواء المباريات، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، لذا غاب عن مباراة فريقه أمام حوريا كوناكري الغيني، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

ويتخوف الطاقم الطبي من تأثر أووك بابتعاده عن الملاعب لمدة أطول، إذ اختار منحه وقتا إضافيا للراحة، قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات.

أولمبيك آسفي

فاز أولمبيك آسفي على سريع وادي زم، بهدفين لصفر، في المباراة الودية التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بملحق الملعب الكبير لمراكش.

وسجل هدفي الفوز لأولمبيك آسفي، يوسف السوطي والإيفواري كاسيي مارسيال تييري، واستغل المدرب المؤقت أمين كرمة توقف منافسات بطولة القسم الأول نهاية الأسبوع الماضي، لبرمجة هذه المباراة الودية.

الجيش الملكي

غاب المدافع الأيمن محمد مفيد عن صفوف الجيش الملكي خلال مباراة فريقه أمام نهضة بركان، أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي في بركان، لحساب الدورة التاسعة من منافسات البطولة.

ويعزى غياب مفيد إلى عدم شفائه من الإصابة، ليعوضه إبراهيم دحمون في المركز الظهير الأيمن، في الوقت الذي احتفظ المدرب سفين فاندربروك برضا اسليم وبانغالا وعبد الإله عميمي في دكة البدلاء، قبل أن يشركهم في الجولة الثانية.

الفتح الرياضي

عقد حمزة الحجوي، الرئيس المنتدب للفتح الرياضي، اجتماعا مع مصطفى الخلفي، مدرب الفريق، أول أمس (السبت)، من أجل وضع الخطوط العريضة، حول المرحلة المقبلة للفريق، والتغييرات المرتقبة في تشكيلة اللاعبين، بعد التحاق ستة من الأمل بالفريق الأول.

وعلمت “الصباح”، أن الاجتماع خصص لتدارس توقف البطولة، والتحضير لمباراة حسنية أكادير المقبلة.

حسنية أكادير

ذكر مصدر مقرب من حسنية أكادير اقترب من تعيين رضى حكم، لخلافة التونسي منير شبيل، في تدريب الفريق. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن مسؤولي الحسنية حسموا في اختيار بديل للمدرب، وقرروا التعاقد مع رضى حكم إلى غاية نهاية الموسم، وسيساعده مصطفى أوشريف. وشكل الفوز الصعب للحسنية على الكوكب المراكشي، ممثل القسم الثاني، بالضربات الترجيحية، لحساب منافسات كأس العرش، نقطة حاسمة في تحديد مصير شبيل، الذي وقع الإجماع على تغييره.