الوداد يطل على الربع

حقق فوزه الثالث تواليا وجذب انتباه الإعلام الإفريقي والبنزرتي سعيد بلاعبيه

جذب الوداد الرياضي اهتمام صحف وقنوات إفريقية، أول أمس (السبت)، بعد فوزه على حوريا كوناكري الغيني، بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، من تسجيل أيوب الكعبي (الدقيقة 19) وسايمون مسوفا (الدقيقة 90).

وتصدر ممثل المغرب مجموعته بتسع نقاط، متفوقا على أقرب مطارديه حوريا كوناكري وكايزر شيفز، اللذين يتوفران على أربع نقاط، فيما بقي بيترو أتلتيكو أخيرا بدون نقاط، بعد خسارته أمام الفريق الجنوب إفريقي بهدفين لصفر، أول أمس (السبت).

وسيبحث الفريق الأحمر عن فوز وتعادل في المباراتين المتبقيتين، لضمان التأهل لربع النهاية، للمرة السادسة تواليا، بغض النظر عن نتائج منافسيه، إذ سيرحل في المباراة المقبلة لغينيا لمواجهة حوريا كوناكري في 16 مارس الجاري، قبل السفر لجنوب إفريقيا في 2 أبريل لمواجهة كايزر شيفز.

وتنتظر الفريق الأحمر مباراة أمام المغرب التطواني، الخميس المقبل، لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

بالمقابل، تعثرت أغلب الفرق الإفريقية، التي تعتبر المرشحة الأولى لنيل بطاقة التأهل لربع النهاية، في مقدمتها حامل اللقب، الأهلي المصري، الذي تعادل بملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لمثلهما، فيما سقط الزمالك، وصيف النسخة السابقة، بملعب الترجي التونسي بثلاثة أهداف لواحد.

وخسر مازيمبي الكونغولي بملعبه أيضا، أمام ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، بهدفين لواحد.

الكعبي… نجم فوق العادة

اختار جمهور الوداد الرياضي، أيوب الكعبي، نجما لمباراة حوريا كوناكري، بعدما قاد فريقه للفوز بهدفين لصفر، مسجلا هدفا بضربة مقصية، جابت العالم ليلة أول أمس (السبت).

وسجل الكعبي في أول ثلاث مباريات في مجموعات عصبة الأبطال، بواقع هدف أمام حوريا كوناكري، وهدف أمام كايزر شيفز في بروكينافاسو، وهدف آخر في مرمى بيترو أتلتيكو.

ورغم تعرضه للانتقاد في مبارياته الأولى، بسبب كثرة إهداره للفرص، غير أنه سرعان ما تجاوز ذلك، وبات هداف الوداد في العصبة، إلى حدود الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وآمن فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، بالكعبي، واعتمد عليه في كل المباريات السابقة أساسيا، إلى جانب الدولي الليبي مؤيد اللافي، ومحمد أوناجم، الذي نال رسميته، على حساب سايمون مسوفا.

ورغم العروض التي توصل بها الكعبي من بعض الفرق الخليجية، غير أنه فضل العودة للبطولة من بوابة فريقه السابق الوداد، بعد نهاية تجربته الصينية مع هيبي شينا، التي استهلها في 2018.

وطالبت جماهير الفريق البيضاوي، بمكافأة الكعبي على ما حققه في الفترة السابقة، مع المنتخب الوطني المحلي والوداد، باستدعائه للمنتخب الوطني الأول، المقبل على إقصائيات كأس إفريقيا في الفترة المقبلة.

البنزرتي: لدينا قوة الشخصية

قال فوزي البنزرتي مدرب الوداد، إنه سعيد بنتائج فريقه في عصبة الأبطال، رغم أنه سافر طويلا في المباراتين الأوليين، إلى أنغولا وبوركينافاسو، وصعوبة الظروف والمنافسين.

وأوضح البنزرتي في تصريح بعد المباراة، أنه كان ينتظر صعوبة مباراة حوريا كوناكري، بسبب العياء وقوة المنافس، مبرزا أنه يعلم أن مستوى اللاعبين ليس مثاليا، لكنهم حققوا الأهم بتسجيل فوز ثالث تواليا.

وقال البنزرتي إن فريقه كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين خاصة في الشوط الثاني، بحكم وصول لاعبيه لمرمى المنافس كثيرا، منوها بقوة شخصية فريقه.

خمس مباريات في أقل من شهر

رغم السفر الطويل بإفريقيا، والعياء الذي ظهر على لاعبي الوداد في مباراة حوريا كوناكري، لن تكون البرمجة رحيمة به، في الفترة المقبلة، إذ تنتظره خمس مباريات نارية، في ظرف أقل من شهر. وسيواجه الوداد الرياضي المغرب التطواني، الخميس المقبل، لحساب الجولة التاسعة من البطولة، قبل السفر أياما قليلة بعد ذلك إلى غينيا، لمواجهة حوريا كوناكري، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، المقررة في 16 مارس الجاري.

وسيكون على بعثة الوداد العودة سريعا إلى البيضاء، لمواجهة الرجاء في الديربي البيضاوي، لحساب الجولة العاشرة من البطولة، المقررة في 21 مارس الجاري، قبل السفر مجددا في رحلة طويلة عبر العاصمة القطرية الدوحة، إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة كايزر شيفز لحساب الجولة الخامسة من مجموعات العصبة، في المباراة المقررة في 2 أبريل المقبل.

ويختتم الوداد مجموعات العصبة، باستقبال بيترو أتلتيكو الأنغولي، في 9 أبريل المقبل بالبيضاء، علما أنه يتوفر على مباراتين مؤجلتين أمام نهضة بركان لحساب الجولة الثامنة، وأمام سريع وادي زم في ثمن نهاية كأس العرش.

إعداد: العقيد درغام