بني ملال يحول وجهة العسري

عين المكتب المديري لرجاء بني ملال مصطفى العسري مدربا جديدا، خلفا لمحمد مديحي.

ودخل سريع وادي زم على الخط، واتفق مع العسري، وعرض عليه منصب مساعد، لكنه فضل العودة إلى رجاء بني ملال، الذي دربه قبل 14 سنة.

ومباشرة بعد تلقيه عرض رجاء بني ملال، اعتذر مصطفى العسري، لمسيري سريع وادي زم، الذي تجمعه بهم علاقة طيبة، إذ سبق له تدريب الفريق في مواسم سابقة.

وأجمع أعضاء رجاء بني ملال على اختيار العسري، لعلاقته الطيبة مع مكونات النادي الذي فتح أمامه أبواب التدريب، اول مرة، إضافة إلى نجاحه في تجاربه مع عدد من الأندية، ومعرفته الجيدة ببطولة القسم الثاني.

وحاز كأس العرش في نسخته الأخيرة مع الاتحاد البيضاوي، وحقق الصعود مع سطاد المغربي إلى القسم الثاني.

سعيد فالق (بني ملال)