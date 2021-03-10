“الواف” يرمي “الكاك” إلى أسفل الترتيب

شكيليط: حققنا الفوز الثالث وسنواصل تطوير مؤهلاتنا

ألحق الوداد الفاسي هزيمة قاسية بضيفه النادي القنيطري، أول أمس (السبت)، بأربعة أهداف لواحد، لحساب الدورة الثالثة عشرة من منافسات القسم الثاني بملعب الحسن الثاني.

وافتتح للوداد الفاسي باب التسجيل مهاجمه ياسين لزرع بتسديدة قوية هزمت حارس النادي القنيطري زكرياء بنعبو في الدقيقة 17، وتمكن بعدها النادي القنيطري من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 بضربة رأسية للمدافع أيوب الرحماوي،لينتهي الشوط الاول بالتعادل هدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف كمال الصالحي الهدف الثاني ل”الواف”، ثم أعلن حكم المباراة طارق المتمني ضربة جزاء ل”الواف” في الدقيقة 74 بعد عرقلة المدافع محمد لمين سيلا لمهاجم “الواف” يوسف لكحل، تكلف بتنفيذها حمزة افصال بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع أعلن الحكم المتمني ضربة جزاء ثانية ل”الواف” بعد عرقلة مامادو ديوف من قبل أحد مدافعي النادي القنيطري، سجل منها أفصال الهدف الرابع.

وحاول سمير يعيش، مدرب النادي القنيطري، الرجوع في النتيجة، من خلال إجراء تغييرات في بداية الشوط الثاني، فيما انتظر عبد الرحيم شكيليط الذي قاد الوداد الفاسي لثالت فوز على التوالي الدقيقة 84 لإجراء أربعة تغييرات دفعة واحدة، بإشراك مامادو ديوف وياسين الفيلالي وحمزة البهاج ووسام البركة، مكان ياسين ازرع ويوسف لكحل والادريسـي البوزيدي وصاديق بوبولا.

ورفع الوداد الفاسي رصيده إلى 19نقطة في المركز الخامس، فيما تراجع النادي القنيطري للرتبة الثالثة عشرة، برصيد خمس عشرة نقطة.

وصرح عبد الرحيم شكيليط، مدرب الوداد الفاسي، أن المباراة لم تكن سهلة أمام منافس من حجم النادي القنيطري، الذي يضم لاعبين ومدربا في المستوى، وينافس بقوة من أجل ورقة الصعود، مضيفا “أنهينا الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله، وخلال الشوط الثاني تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف أخرى، وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي والاقتراب أكثر من فرق مقدمة الترتيب”.

وأضاف شكيليط “جميع اللاعبين لعبوا بتركيز كبير، ولم يرتكبوا أخطاء، ما ساعدنا في تحقيق الفوز، وسنحاول الاشتغال خلال الحصص التدريبية، من أجل تطوير أدائنا والاستمرار في الطريق الصحيح”.

خالد المعمري (فاس)