كواليس تنصيب موتسيبي دون انتخابات

المنافسون يعلنون الانسحاب رسميا في اجتماع نواكشوط

بات باتريس موتسيبي على مرمى حجر من اعتلاء رئاسة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، خلال الجمع العام الانتخابي الجمعة المقبل في الرباط، خلفا لأحمد أحمد، الذي أبعد من سباق الترشح، بسبب الفساد المالي.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الجمع الانتخابي سيكون شكليا، بعد انسحاب المرشحين الثلاثة من سباق الترشح، معلنين تأييدهم للجنوب إفريقي، خلال اجتماع نواكشوط، أول أمس (السبت)، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة.

وسارع الاتحاد الجنوب إفريقي إلى إعلان موتسيبي، رئيس ماميلودي صان داونز، رئيسا ل “كاف”، بعد انسحاب منافسيه، ليصبح مرشحا وحيدا، لخلافة أحمد، مؤكدا في بلاغ عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن انسحاب الموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أونوما والسنغالي أوغستين سانغور، مهد الطريق لفوز المرشح الجنوب إفريقي بالرئاسة دون عناء.

وينتظر أن تعلن “كاف” رسميا عن فوز موتسيبي الجمعة المقبل، بعد حصول توافق بين المرشحين الثلاثة حول المرشح الوحيد، على أن يتولى السنغالي سانغور منصب نائب أول للرئيس، والموريتاني ولد يحيى، نائبا ثانيا، والإيفواري أونوما، مستشارا.

ولد يحيى: استشرت سلطات بلادي

أكد محمد ولد يحيى دعمه اللامشروط للمرشح موتسيبي بعد حصول توافق بين المرشحين الأربعة في اجتماع الرباط الأحد الماضي.

وقال المرشح السابق في بلاغ رسمي، إنه سحب ترشحه استجابة لطلب الوفاق، الذي طرح في لقاء الرباط، قبل تأكيد ذلك في نواكشوط، وتابع “قبلت القرار بعد التشاور مع السلطات العليا في بلدي والداعمين لترشحي، ودراسة متأنية لمختلف الاحتمالات. اخترت الابتعاد عن عادات واختلافات وسلوكات الماضي، وسنعمل يدا في يد، من أجل استعادة سلطة “كاف” وهيبتها”.

أونوما: أؤمن بكرة إفريقية موحدة

أكد جاك أونوما، الرئيس الفخري للاتحاد الإيفواري لكرة القدم، أنه قرر الانسحاب من الترشح، بغرض دعم الملياردير الجنوب إفريقي موتسيبي. وأضاف أونوما أنه سيضع خبرته في تطوير وإعادة بناء كرة القدم الإفريقية، لأنه يؤمن بكرة إفريقية موحدة، بعد أن تراجع عن أقواله بعد اجتماع الرباط، وأن الاتفاق المبرم فيه غير ديمقراطي أكثر من اللازم، وهدد بالإبقاء على ترشحه.

لقجع وإنفانتينو في مباراة استعراضية

احتفل إنفانتينو ولقجع باجتماع التوافق في مباراة استعراضية بنواكشوط جمعت المرشحين الثلاثة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي ل»كاف»، وظهر كلاهما عميدين للفريقين المتنافسين، في إشارة واضحة للدور الكبير، الذي لعباه لإنجاح مبادرة التوافق.

وينتظر أن يسهر رئيسا «فيفا» والجامعة على حفل تنصيب موتسيبي رئيسا ل»كاف» خلال الجمع الانتخابي، المقرر الجمعة المقبل في الرباط.

إنجاز: عبد الإله المتقي وعيسى الكامحي وصلاح الدين محسن