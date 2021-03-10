“طاس” تعيد زطشي إلى سباق “فيفا”

أعادت محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى سباق «فيفا»، حول منصب بالمكتب التنفيذي، خلال الجمعية العمومية ل»كاف» التي تقام بالمغرب في 12 مارس الجاري.

ورفض الاتحاد الدولي «فيفا»، ملف زطشي الشهر الماضي، بدعوى عدم استيفائه لكل الشروط المطلوبة، وهو ما دفع الاتحاد الجزائري إلى توكيل محام سويسري للدفاع عن ملف رئيسه على مستوى «طاس».

وسيعود زطشي بعد قرار «طاس» لمنافسة فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة وغوستافو ندونغ من غينيا الاستوائية.

نور الدين الكرف