الأعمار والرحلات تربك “كاف”

سقوط سبعة لاعبين إيفواريين في اختبار تحديد السن

أربك إغلاق الحركة الجوية المغربية بعدد من الدول الإفريقية، تنقل المنتخبات الوطنية، المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المقرر انطلاقتها بالمغرب السبت المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن بعض المنتخبات الإفريقية وجدت صعوبة في التنقل إلى المغرب، من أجل خوض النهائيات، في مقدمتها المنتخب الجزائري، الذي اضطر إلى تأجيل رحلته إلى المغرب، إلى أمس (الأحد)، بعد أن كانت مقررة الجمعة الماضي.

وأكد خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن منتخب بلاده لأقل من 17 سنة، غير البرنامج الإعدادي، بسبب إغلاق الحدود الجوية، مشيرا إلى أن المنتخب الجزائري سيضطر إلى إلغاء إحدى مباراتيه الإعداديتين، والاكتفاء بمباراة واحدة فقط.

من جهة ثانية، كشفت تحاليل تحديد الأعمار، التي خضع لها المنتخب الإيفواري لكرة القدم لأقل من 17 سنة، وجود سبعة لاعبين فوق أعمارهم السن القانوني المحدد في التظاهرة، ما دفع اللجنة المنظمة إلى استبعادهم، في انتظار اتخاذ قرار مناسب بشأنهم، بحكم أنهم شاركوا في التصفيات باللاعبين ذاتهم.

ويوجد المنتخب الوطني الإيفواري لأقل من 17 سنة، ضمن المجموعة التي يوجد بها المنتخب الوطني للفتيان، إذ وضعتهما القرعة في مواجهة بعضهما، في 16 مارس الجاري بملعب مولاي الحسن بالرباط.

صلاح الدين محسن