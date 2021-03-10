بيرناس: جاهزون للـ “كان”

قال إنه اشتغل بجد لإعداد جيل جديد من اللاعبين

أكد سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أن اللاعبين سعداء بوجودهم في هذه الأجواء، تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للفتيان، المقرر إجراؤها في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري بالمغرب.

وأضاف بيرناس أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اشتغل لمدة سنة استعدادا لهذه المسابقة، وعمل بجد، من أجل إعداد جيل جديد من اللاعبين.

وأوضح المدرب الإسباني أن نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، هي تجربة مهمة بالنسبة إليهم، وطموحهم هو الفوز لإسعاد الجمهور المغربي، ولإشعار الشعب المغربي بالفخر والاعتزاز.

وقال بيرناس إن العديد من اللاعبين كانوا من قبل بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، وشاركوا في العديد من التجمعات الإعدادية، باستثناء ثلاثة لاعبين حضروا لأول مرة، بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا».

وصرح بيرناس أن الظروف ممتازة، لكن الشيء المهم بالنسبة إلى الجميع، إحداث مجموعة منسجمة، وتحضير ظروف ممتازة على جميع المستويات، من أجل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة القارية.

من جانبه، قال طه الصويري، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، إن الأجواء جيدة، بعد أن حضر لهذه التظاهرة رفقة زملائه مدة طويلة، وإن الجميع سعداء لوجود طاقم جيد، مشيرا إلى أن الجدية والعمل ساهما في الالتحاق بهذا المركب، وأن الجميع متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه الكأس.

صلاح الدين محسن