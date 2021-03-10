أسود الشاطئ يواجهون ليبيا

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، المنتخب الوطني في مواجهة نظيره الليبي. وستجرى مباراة الذهاب في 26 مارس الجاري، على أن تقام مباراة العودة في 10 أبريل الموالي بالمغرب.

وتحتضن السنغال منافسات النسخة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، في الفترة المتراوحة بين الثالث والعشرين والتاسع والعشرين من ماي المقبل،

يشار إلى أن البطولة ستعرف مشاركة ثمانية منتخبات، إذ تم إعفاء السنغال باعتبارها البلد المنظم، ومصر بسبب تصنيفها في “فيفا”.

ن.ك