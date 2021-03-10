مرشحة تقصف المقتريض وبلقشور

وضعت زينب الصبار، من المكتب المسير لأمل سيدي بنور، طعنا لدى الجامعة في اللائحة الموحدة، التي قدمها عبد الرحيم المقتريض، المرشح الوحيد لرئاسة العصبة الجهوية الشاوية دكالة، والمرشح المنسحب عبد السلام بلقشور.

وقالت الصبار في رسالة الطعن التي وجهتها إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة، وتتوفر “الصباح” على نسخة منها، “كنت ضمن لائحة عبد السلام بلقشور لخوض غمار الانتخابات، وكان هدفي الظفر بمقعد داخل جهاز العصبة، مع تولي مهام التدبير والتسيير، الى أن تفاجأت بتدخلكم الغريب، والبعيد عن اختصاصكم، الرامي إلى فرض التوافق بين اللائحتين، ما جعلني أقصى من لائحة الترشيح الجديد، مع العلم أنه لم يتم إشراكنا لا في التوافق المزعوم الذي نرفضه بشكل قاطع، ولا في الهندسة للائحة، ودون مشاورتي، أو الأخذ برأينا، على اعتبار أننا أحد مكونات اللائحة الأساسية”.

وتابعت الصبار في شكايتها، التي وجهت نسخة منها إلى وزير الشباب والرياضة، “إن بلادنا تسعى دوما إلى مقاربة النوع الاجتماعي في جل مخططاتها السياسية والعمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة، كما أن قانون التربية البدنية 30/09 والقانون الأساسي النموذجي للعصب الجهوية، خصوصا الباب الرابع منه، يؤكد في مادته 23 على ضرورة وجود عنصر نسوي واحد على الأقل، كما تقول المادة 24، إنه يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح امرأة واحدة”.

وختمت الطاعنة شكايتها “أتقدم بالطعن ضدا على إقصائي من لائحة الترشيح الوحيدة، وضدا على عدم شرعية وقانونية تشكيل اللائحة، وعلى اعتبار الخرق السافر للمكتسبات والحقوق الدستورية، مع ما يحمله هذا الفعل من معنى لضرب كافة المواثيق والقوانين الداعية إلى المساواة، وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي في تولي مهام التسيير والتدبير”.

حسن الرفيق (الزمامرة)