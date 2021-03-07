أمزازي يدعو الى اعتماد مقاربة استباقية لتسريع تنزيل مشاريع القانون الإطار

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أمس (السبت) بكلميم، الى اعتماد مقاربة استباقية قوامها خلق جو من الالتقائية مع مختلف الشركاء والمتدخلين لتسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال الوزير خلال لقاء تنسيقي مع مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون المندرج في إطار اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 بالجهة والوقوف على مدى تقدم وتيرة تنزيل حافظة المشاريع برسم السنة المالية 2021، ” إن الظروف مواتية لإنجاح هذا الورش بفضل مقومات كثيرة منها إرادة ودعامة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى انتظارات المواطنين في الارتقاء بالمدرسة المغربية، مشددا على التعبئة والانخراط بشكل فردي وجماعي لتسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادا على مقاربة استباقية قوامها خلق جو من الالتقائية مع مختلف الشركاء والمتدخلين”.

وأبرز أمزازي في كلمة خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ، أهمية اللقاء الذي يعد تمرينا أساسيا يقتضي بالضرورة استحضار الصراحة والمكاشفة للتقدم من خلال الوقوف على مكامن القوة والضعف ومواجهة الصعوبات المحتملة بكل شجاعة من أجل تنزيل الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة على أرض الواقع.