نجاة طفلة سقطت من الطابق 12

أنقذ سائق توصيل طلبات طفلة تبلغ من العمر عامين، حيث أمسك بها بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وكان نجوين نجوك مانه، 31 عاما، جالسا في شاحنته بانتظار تسليم طرد في هانوي العاصمة الفيتنامية، عندما رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشاهق وتتشبث بالحافة بيد واحدة. وخرج نجوك من سيارته وتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل ليتمكن من الإمساك بالفتاة وإنقاذها من موت محقق.

وأظهرت لقطات فيديو أن الطفلة البالغة من العمر عامين فقدت قبضتها قبل أن تسقط على الأرض من ارتفاع 164 مترا، ولكن مانه تمكن من الوصول إلى الطفلة وأنقذها.

أمريكي أنجب 35 طفلا

ادعى المحاسب الأمريكي كايل جوردي، أن الطلب على التبرع بحيواناته المنوية زاد في الآونة الأخيرة، وتحديدا خلال جائحة كورونا.

وفقا لشبكة “سكاي نيوز”، قال جوردي (29 عاما) إن حيواناته المنوية كانت السبب في مولد عشرات الأطفال، ويبلغ عددهم حاليا 35 طفلا، وهناك 6 أطفال آخرين في الطريق.

ويدير جوردي مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مخصصة للباحثين عن متبرعين بالحيوانات المنوية، والتي جذبت آلاف العملاء.

ويعيش جوردي في لوس أنجلوس الأمريكية، ودشن مجموعة “فيسبوك” الخاصة بالتبرع منذ 4 أعوام تقريبًا، وحصد ما يقرب من 15 ألف عضو، وكشف أنه لا يتلقى أجرا نظير تبرعه وإنما يكتفي بأجر تنقلاته في حالة السفر، وأوضح أنه ما زال على اتصال بالنساء اللاتي أنجبن أبناءه.

العثور على أول “قرش متوهج”

عثر باحثون على سمكة القرش من فصيلة “كيتفان” قبالة السواحل الشرقية لنيوزيلندا، وقال الباحثون إنهم عثروا أيضا على نوعين آخرين من سمك القرش.

وينمو هذا القرش حتى يصبح طوله نحو 1.8 متر، ويعيش على عمق يزيد عن 200 متر تحت سطح البحر.

وتشير الدراسة إلى أنه نظرا لعيشها في منطقة معدومة الضوء، فإنه لا يوجد مكان تتوارى فيه أسماك القرش، وتستعين بأجسامها المتوهجة للتمويه.

ورغم أن المجتمع العلمي يقدر وجود مثل هذه الأسماك، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تلاحظ فيها مباشرة ظاهرة التلألؤ البيولوجي، التي تسمى أيضًا “الضوء الحي” أو “الضوء البارد”. وتنجم الظاهرة عن تفاعل كيميائي في سمكة تحتوي على جزيء لوسيفيرين الذي ينتج الضوء.