إقبال على التلقيح بالحاجب 

تتواصل حملة التلقيح ضد كوفيد-19، بمختلف المراكز الصحية التابعة لإقليم الحاجب في ظروف جيدة وفي جو متسم بالتعبئة والمسؤولية، من أجل إنجاح هذه الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واستقبلت مختلف نقط التلقيح بالحاجب والقرى التابعة لها، الفئات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من الحملة كمهنيي الصحة ، والسلطات العمومية وقوات الأمن(40 سنة فما فوق)، والأشخاص المسنين (75 سنة فما فوق) وأسرة التعليم (45 سنة فما فوق) الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وعاينت “الصباح”، من خلال زيارة ميدانية همت بعض المراكز الصحية بجماعة آيت يعزم القروية الشاسعة التابعة للإقليم، استقبال المستفيدين من قبل الأطر الصحية التي تقيس درجة الحرارة، ثم تسجل المعطيات الشخصية وتلقي اللقاح، ضمن مسار يحترم التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كوفيد-19، من بينها ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي والتقيد بقواعد النظافة.

وذكرت مصادر طبية، أن حملة التلقيح تمر في ظروف جيدة بمختلف المراكز المحدثة من قبل وزارة الصحة بالنسبة إلى المرحلة الأولى من العملية، في أفق تعميمها تدريجيا لتشمل جميع نقط التلقيح التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الحاجب.

حميد بن التهامي(مكناس)