الشعار الوحيد لهؤلاء المفترسين هو تسيير البلد على هواهم

يتذكر العقيد محمد سمراوي أنه عندما اختار الأمن العسكري مباشرة بعد انخراطه في الجيش في 7 يوليو1974، كيف كان طموحه وغاياته عمره ٢١ سنة، أن يقدم مساهمة في بناء دولة قانون قوية، ديمقراطية، مؤسسة على مبادئ وقيم ثوار التحرير، كما أعلن عنها في فاتح نونبر سنة 1954، بما تشمله من احترام الحريات واختيارات الشعب، لكن مع الزمن وبفعل الوظائف والمسؤوليات التي تقلدها، ومع التجربة والخبرة التي توفرت لديه على مدى عشرين سنة، يجزم بكل تأكيد أن الجهاز الذي انضم إليه طواعية هو “قلب” السلطة في الجزائر.

جهاز يصفه صاحب الكتاب أنه دولة حقيقية داخل دولة، يتمتع بصلاحيات وإمكانات ووسائل لا حدود لها، إذ اكتسب هذا السلك من الأمن بحق شهرة “صانع الملوك” لأن “ليسيرفيس»، أي (المصالح)، وهو الاسم الذي يطلقه العسكر في الجارة الشرقية على الماسكين بزمام البلاد، هي التي كانت تُعين أو تَعزل المديرين العامين للمؤسسات العمومية والولاة والقناصل والسفراء، ونواب البرلمان والوزراء وحتى رؤساء الجمهورية.

حاول هذا الضابط السامي في المخابرات العسكرية الجزائرية في بداية الأمر أن يستدل بالعقل ويقنع رؤساءه بضرورة تغيير الإستراتيجية التي تسير في اتجاه متعارض مع مصالح الشعب، ولما لم يجد آذانا صاغية لرأيه اتخذ موقفا مغايرا منذ 1992، وابتداء من 1996 كان من بين أوائل كبار الضباط الذين رفضوا مسايرة الانحراف فقرر ترك العمل في مؤسسة أصبحت “أداة قمع بين أياد إجرامية».

وتأكدت خلال سنوات التسعينات حقيقة أخرى لديه، وهي أن توجهات الجهاز الذي كان ينتمي إليه ضد الجزائر والجزائريين، بدلا من وضع إمكاناته الهائلة ووسائله الضخمة في خدمة البلاد والعباد. إن رؤساء الاستعلامات أمثال محمد مدين، وإسماعيل العماري، وكمال عبد الرحمان، نظموا بالتواطؤ مع أعضاء عصابة الجنرالات وبعض “الدمى المدنيين” عملية نهب ثروات البلد وارتكاب جرائم بشعة ضد مواطني بلدهم، فلم ينج منهم لا الإسلاميون ولا الديمقراطيون ولا المثقفون ولا حتى العسكريون أنفسهم، ذلك أن الشعار الوحيد لهؤلاء المفترسين هو تسيير البلد على هواهم، وحسب أمزجتهم المتقلبة، دون قبول أي شكل من أشكال الاحتجاج.

كانت 1988 سنة فارقة في تاريخ السلطة بالجزائر، اكتشف فيها الشباب الجزائري معسكرات الاعتقال في الصحراء المسماة كناية “مراكز أمنية”، ثلاثة عقود على انتهاء حرب التحرير، وجربوا الاختطاف والاستخدام الواسع للتعذيب، المستعمل بكيفية تلقائية للحصول على االمعلومات وخاصة لإذلال المعتقلين، وكذلك التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية (محمد بوضياف، قاصدي مرباح، عبد الحق بن حمودة، عبد القادر حشاني…) والمحاكم الخاصة وحظر التجول، و”مواطني الدرجة الثانية”، والميليشيات، و”جماعات الدفاع الذاتي”.

كل ذلك يذكر الجميع بممارسات جيش الاحتلال. تجنيد واستخدام للجنود الإضافيين، الحركى والمخازنية والقومية، ولم يعد أحد يستغرب الاعتقاد السائد لدى عموم الجزائريين آنذاك وهم يشاهدون بأعينهم أن سياسة الجنرالات ما هي إلا امتداد أو استمرار لتلك السياسة التي مارستها عساكر الاحتلال في سنوات الخمسينات من القرن الماضي.

ي. ق