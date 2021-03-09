عصابة العسكر … بحثا عن حرب رمال ثانية

الجهة العسكرية الثالثة في حالة استنفار دائم وبوليساريو تدفع الميليشيات نحو المناطق العازلة

كشفت تسريبات من كواليس الخارجية، أن الجزائر وضعت قواتها المسلحة في حالة استنفار قصوى، قبيل تحرير معبر الكركرات، خاصة الوحدات الموجودة في المنطقة العسكرية الثالثة، تأهبا للتدخل دعما لحركات انفصالية وشيكة في محيط الجدار الأمني.

وحذر عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري، من مخطط جزائري يهدف إلى إشعال حرب رمال ثانية، مؤكدا أن بوليساريو ستتكلف بتنفيذ شطره الأول، من خلال زحف مليشياتها على كامل المناطق العازلة و تطويق الجدار الأمني المغربي، بذريعة ترحيل الصحراويين المحتجزين بتندوف إلى ما تسميه «أراضي محررة».

وسجل مكاوي في تصريح لـ «الصباح» أن جنرالات الجزائر يريدون، من خلال استنفار المنطقة العسكرية التي تضم قطاعي بشار وتندوف، تحويل الأنظار عما يقع حاليا في الجارة الشرقية، خاصة أثناء الأزمة الدستورية التي دخلتها البلاد مع انتخاب الرئيس الحالي بعد سنوات من حكم رئيس عاجز.

وقال الخبير الإستراتيجي، إن المغرب فطن إلى المخطط عندما اختار عدم مجاراة التصعيد والانسحاب، في وقت سابق، من الشريط العازل في الكركرات، فوضع بوليساريو والجزائر في مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة، مع المطالبة باحترام الطرف الآخر اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة بين الجانبين في 1991.

وشكك مكاوي في صحة ما تروج له بوليساريو بالقول إنها وزعت معدات لوجستيكية ودفاعية على مليشياتها المرابطة في محيط الجدار الأمني، إذ كشف أن الأمر يتعلق بصواريخ جزائرية متوسطة المدى، ما يعني أن العملية تهدف إلى ضرب مواقع القوات المسلحة الملكية المغربية خلف الجدار.

وقبل الترويج لمعارك وهمية قرب الجدار الأمني، أعلنت الجبهة أن إبراهيم غالي زعيم بوليساريو قام بجولة في المناطق العازلة للوقوف على الجاهزية القتالية لوحدات ما يسمى «جيش التحرير الشعبي الصحراوي»، بعدما أمر بنقل مركز قيادة الأركان من الرابوني إلى قطاع الناحية العسكرية الخامسة بمنطقة بئر لحلو، حيث توعد عبد الله الحبيب، الذي يمسك بما يسمى وزارة الدفاع، بربط الأقوال بالأفعال، في إشارة إلى نهاية زمن التلويح بحمل السلاح دون خوض الحرب.

وكان المخطط الجزائري يهدف إلى نقل سكان المخيمات إلى المنطقة الدولية العازلة والمنزوعة السلاح، لإدامة التوتر على الحدود الجنوبية للمملكة، من خلال خوض حرب استنزاف تقودها الجبهة الانفصالية بالوكالة.

وتهدف العملية إلى افتعال نزوح جماعي بسبب الحرب، خاصة من قبل الصحراويين من ذوي الأصول المغربية والمنتمين إلى الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وترك أصحاب الأصول الجزائرية في تندوف لإعمار المنطقة.

و نقلت الجزائر، في وقت سابق أسلحة وعتاد بوليساريو ضمن قوافل للمدنيين المرحلين بغرض التمويه، وأنها تريد التخلص من الصحراويين الأصليين المعنيين بقضية الصحراء، وتحتفظ بالجزائريين لمجابهة المجتمع الدولي بهم.

ياسين قُطيب