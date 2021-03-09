اختبار الأعمار يسقط ثلاثة لاعبين

طاقم منتخب الفتيان مرتبك بعد إبعاد عناصر في آخر لحظة قبل «الكان»

سقط ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، في اختبار تحديد الأعمار، الذي أخضعته لهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للفتيان، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري.

وعلمت «الصباح»، أن الاختبارات التي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني للفتيان، من أجل التأكد من سنهم الحقيقي، كشفت تجاوز ثلاثة لاعبين سنهم القانوني.

وأصيبت بعثة المنتخب الوطني للفتيان بخيبة أمل، بعد صدور نتائج الاختبارات.

ويواجه المنتخب الوطني مشاكل في حسم اللائحة النهائية، إذ أنه ملزم ببعثها، اليوم (السبت)، بحكم الآجال المحددة من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي تسمح للمنتخبات المشاركة، بتغيير بعض اللاعبين، قبل أسبوع من إجراء أول مباراة في النهائيات.

ويواجه المنتخب الوطني للفتيان في المباراة الافتتاحية نظيره الأوغندي السبت المقبل، انطلاقا من الثامنة مساء بملعب مولاي الحسن، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وضمت اللائحة سامي تلمساني (تشيلسي الإنجليزي) وإلياس ماكو وكميل مماي أنوامبيبان (ستاندار دو لييج البلجيكي) ويانيس كويني (نانسي الفرنسي) ووليد حسبي وأيوب الحمامي وطه صويري ومحمد يونس جزولي وياسين خليفي (أكاديمية محمد السادس) وجوناس أتيابو (سالزبورغ النمساوي) وضياء الدين الجرمومي (أجاكس أمستردام الهولندي) وأيوب شعبتي (سامبدوريا الإيطالي) وأيمن الوافي (هيلاس فيرونا الإيطالي) وزيد هرادي (لوهافر الفرنسي) وأيوب محمد زين الدين عمراوي (نيس الفرنسي) ووسام الأنطاكي (ليل الفرنسي) وآدم كدار (أميانز الفرنسي) وأيمن أورير (بايرن ليفركوزن الألماني) وياسين سويد أحمد (أجاكسيو الفرنسي) وفيصل المزياني وبلال الخنوس (جانك البلجيكي) وياسين العمري (فالنسيان الفرنسي) ويونس صيفي (ليفانتي الإسباني) وإسماعيل كرتي (لانس الفرنسي) وحمزة مهدي بوهادي (بوردو الفرنسي) وأيمن مورير (كليرمونت الفرنسي) وعبد الله ريحاني (دام الإسباني) وآدم أمنصور (جوفنتوس الإيطالي) ومحمد طهيري (الجيش الملكي) ويونس أزحاف (ماينز 05 الألماني).

صلاح الدين محسن