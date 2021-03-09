الجامعة تؤجل الحسم في مستقبل عبوب

اجتماع مع أوشن لتحديد أسباب فشل الأشبال في موريتانيا

أجل فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، الحسم في مستقبل زكرياء عبوب، مدربا لمنتخب الشباب.

وذكر مصدر مطلع أن اجتماعا حضره لقجع، وروبيرت أوشن، المدير التقني الوطني، وأعضاء من إدارته التقنية، تدارس مستقبل عبوب، واستحضر الطريقة التي خرج بها الأشبال، على يد تونس من كأس إفريقيا بموريتانيا، والأخطاء التي ارتكبها المدرب في إدارة المباراة.

وأجمع الحاضرون على صعوبة مباراة تونس، بالمقابل وقفوا على أخطاء المدرب التي أخرجت المنتخب من منافسة راهنت عليها الجامعة، قاريا بعد التتويج بلقب “الشان”.

وفي نهاية الاجتماع، قرر رئيس الجامعة تأجيل الحسم في مستقبل مدرب الأشبال، طالما أنه ليست هناك أي التزامات للمنتخب.

وتحدثت مصادر متطابقة عن إمكانية التحاق عبوب بالطاقم التقني لمنتخب الفتيان، الذي يشارك في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي تنطلق بالمغرب بداية من الأسبوع المقبل.

نور الدين الكرف