جريندو مطلوب في الرجاء

اقترح عبد اللطيف جريندو، المدرب السابق للمغرب الفاسي، مديرا تقنيا بالرجاء الرياضي، وهو المنصب الشاغر بالفريق الأخضر، والذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وترغب إدارة الفريق البيضاوي في إعادة اللاعبين السابقين للإدارة التقنية، بعد بوشعيب المباركي وجمال سلامي وهشام أبوشروان ومحمد بكاري.

ويعتبر جريندو، البالغ من العمر 46 سنة، من اللاعبين البارزين في تاريخ الرجاء، إذ أنهى مسيرته بالفريق في 2010، بعدما قضى رفقته سنوات طويلة، فيما مر من أهلي دبي الإماراتي والاتفاق السعودي.

وباشر جريندو مسيرته مدربا في 2010، إذ نال منصب مساعد مدرب الرجاء، قبل تدريب شباب المسيرة والمنتخب الوطني للفتيان، وأولمبيك الدشيرة وشباب بنكرير والمغرب الفاسي، الذي حقق معه الصعود للقسم الأول الموسم الماضي.

وحسب معلومات «الصباح»، توصل جريندو بعروض لتدريب فرق أخرى، على غرار رجاء بني ملال، الذي انفصل أخيرا عن المدرب محمد مديحي، إذ ستكون الكلمة الأخيرة لجريندو.

العقيد درغام