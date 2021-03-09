كرمان يلتحق بطاقم “الماص”

التحق الإطار الوطني سعد كرمان، بالطاقم المساعد لمغيل غاموندي، مدرب المغرب الرياضي الفاسي.

وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة، أن اجتماعا عقد أول أمس (الخميس)، بين إسماعيل الجامعي رئيس الفريق، وكرمان، خلص إلى التحاق المدرب السابق للفريق الثاني لفياريال الإسباني، بالطاقم التقني ل”الماص”.

واشتغل كرمان رفقة غاموندي بالوداد، وهي التجربة التي لم تعمر طويلا، بعد أن تعاقد الفريق البيضاوي، مع التونسي فوزي البنزرتي.

ويتوفر كرمان على تجربة محترمة في مجال التكوين، إذ سبق له الاشتغال رفقة فياريال الإسباني، وقاد فريقه الثاني في القسم الثالث ل”الليغا»، كما كانت له تجربة رفقة أولدهام الإنجليزي، الممارس بالقسم الثالث، والذي اشتغل رفقته مديرا تقنيا.

ويعد كرمان من أصغر الأطر الوطنية، إذ لا يتجاوز عمره 29 سنة ( مواليد 18 يناير 1993 بأكادير)، وكانت له تجربة في عصبة الأبطال الإفريقية رفقة الوداد الموسم الماضي.

نور الدين الكرف