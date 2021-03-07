الدار البيضاء … زمن النكبة

مشاريع وأشغال بناء وحواجز وجبال أتربة وإغلاقات حولت حياة البيضاويين إلى جحيم

انتهت المدة الزمنية لمخطط تنمية البيضاء الكبرى (2015-2020)، ولم تنته أوراشه ومشاريعه وأشغاله المفتوحة في كل مكان، إذ يستحيل أن تعبر شارعا كبيرا، أو محورا، دون أن تعترضك علامات تشوير بقطع الطريق، وحواجز وفوضى عارمة.

فماذا يجري بالضبط بعاصمة المال والأعمال التي خصها جلالة الملك في 2013 بفقرات من خطاب موجه إلى ممثلي الأمة في البرلمان؟ ولماذا تستمر الأشغال إلى اليوم؟ ولماذا لم يلتزم المسؤولون بالأجندة الزمنية الموقع عليها أمام الملك في القصر الملكي (شتنبر 2014)؟ ولماذا يحكم على خمسة ملايين مغربي بالأمراض النفسية وحرق الأعصاب؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا العبث؟ وزارة الداخلية، أم الجماعات الترابية، أم شركات التنمية المحلية، أم باقي الشركاء الآخرين؟

طموح كبير قيد التعثر

مشاريع المدينة تندرج في إطار مخطط تنمية منسجم مع برنامج “وصال” ووقع أمام الملك بـ36.3 مليار

زوال الجمعة 11 أكتوبر 2013، كان المغاربة منتبهين لفحوى الخطاب الذي ألقاه الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، حين عرج على البيضاء، موجها سهام انتقاداته إلى طرق التدبير والحكامة والإنجاز في فقرات طويلة من 540 كلمة، وصف فيها القطب المالي والاقتصادي للمملكة بمدينة “التفاوتات الاجتماعية الصارخة، إذ تتعايش الفئات الغنية مع الفئات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها”.

كان وقع الكلمات على مسؤولي البيضاء (جماعات ترابية وإدارة وقطاعات وزارية ومؤسسات) أشبه بالحجر الثقيل الذي تقذف به في بحيرة ويترك حوله عددا من الدوائر المغلقة، ترك لهم الملك مهلة قاربت السنة لفك ألغازها، قبل أن يعود في شتنبر 2014، لترؤس اجتماع بالقصر الملكي، للاستماع إلى خطة الإنقاذ التي هيؤوها هؤلاء تحت إشراف وزارة الداخلية.

كان الجميع، تقريبا، موجودا في القاعة الكبرى للقصر الملكي، حين تقدم خالد سفير، الوالي الأسبق، والمدير الحالي لمديرية الجماعات الترابية، وقدم الخطوط الكبرى لما أضحى يعرف اليوم، بمخطط تنمية البيضاء الكبرى 2015-2020، والتزمت الدولة بضخ غلاف مالي خرافي آنذاك حدد في 36.3 مليار درهم.

ومنذ البداية، حددت أهداف المخطط الجديد في دعم المكانة الاقتصادية للجهة بهدف جعلها قطبا ماليا دوليا حقيقيا، وتحسين إطار عيش سكانها، كما قيل للجميع إن البرنامج ينهل من التجارب الرائدة لبعض المدن العالمية التي أثبتت فعاليتها في مجالي التسيير والتخطيط.

وتأسس المخطط حول أربعة محاور إستراتيجية، إذ اهتم الأول بتحسين ظروف عيش السكان (2.6 مليار درهم)، وأعطى اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وهم هذا المحور، على الخصوص، تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.

وتوخى المحور الثاني تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.

أما المحور الثالث، فكان الهدف المسطر له تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبالنسبة إلى المحور الرابع (2 مليار درهم)، فتوخى تكريس مكانة الجهة وجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. واقترح، في هذا الإطار، بناء مسرح كبير وقرية رياضية وتأهيل مركب محمد الخامس وفضاء «لكازابلونكيز» وتأهيل الشريط الساحلي وغابة «مرشيش» وحديقة الحيوانات عين السبع.

والتزم المسؤولون أمام الملك بتنفيذ مخطط عمل أولويات بغلاف مالي إجمالي قدره 8ر2 مليار درهم خاصة ب2014، يسبق الشروع في تنفيذ مخطط التنمية، إذ برمج

عدد من التدابير، سيما تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة.

مشروع “وصال البيضاء-الميناء”

في إطار التكامل في المشاريع الأخرى بالمدينة، راعى المسؤولون أن يكون مخطط التنمية معززا لمشروع «وصال البيضاء-الميناء» الذي هدف إلى تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم، الذي سينبثق عنه ورش كبير للتأهيل يشمل مجموع المدينة، من خلال إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها، وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي، لإبراز المدينة وجهة رائدة للسياحة الثقافية وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.

يوسف الساكت