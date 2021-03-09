فال بطلا للدوري الهندي

توج السنغالي مرتضى فال، لاعب الوداد الرياضي والمغرب التطواني سابقا، بلقب الدوري الهندي رفقة فريقه مومباي، في موسم حافل بالإنجازات.

وانتشرت صورة فال، مع درع الدوري الهندي، في مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلت جماهير الوداد الفرصة لتقديم التهاني للاعب الفريق الأحمر السابق، كما اعتبرته من أفضل المدافعين الذين مروا في البطولة الوطنية.

ولعب فال، البالغ من العمر 33 سنة، بالمغرب التطواني، قبل الانتقال إلى العربي والسالمية بالكويت، ليعود مجددا للبطولة من بوابة المغرب التطواني، ويلعب للوداد، ليرحل في 2018 للهند للممارسة بنادي غويا، ومنه لمومباي سيتي، الذي توج معه هذا الموسم بلقب الدوري المحلي.