الإصابات تضاعف متاعب سلامي

مدرب الرجاء قال إن العياء أنهك لاعبيه ووجوه شابة تعزز الفريق

تؤرق الإصابات الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعدما انضاف عمر العرجون ومحمود بنحليب، إلى اللاعبين الذين تعرضوا لكدمات وإصابات، خلال مباراة اتحاد سيدي قاسم، أول أمس (الأربعاء)، والتي انتهت بفوز الفريق البيضاوي بهدفين لصفر، لحساب ثمن نهاية كأس العرش.

وأراح جمال سلامي مدرب الرجاء، أبرز لاعبيه الأساسيين خلال المباراة، على غرار سفيان رحيمي وعبد الإله الحافظي والحارس أنس الزنيتي، فيما أشرك محمود بنحليب وعمر العرجون، اللذين أحسا ببعض الآلام بعد المباراة.

ودفع سلامي في المباراة بالحارس البديل محمد بوعميرة والدولي البوركينابي سومايلا واتارا، الذي انتدبه الفريق أخيرا، ثم بعبد الإله مذكور الذي شفي من الإصابة، كما أشرك لأول مرة الحسين رحيمي لاعب فريق الأمل، ومحمد سوبول لاعب منتخب الشباب، إضافة إلى زكرياء الهبطي، اللاعب الشاب، والذي غاب لفترة طويلة.

وقال جمال سلامي في تصريح بعد المباراة، إنه حذر لاعبيه من المفاجأة، وحثهم على تسجيل هدف مبكر، غير أن المنافس كان قويا، وكان لزاما على لاعبيه تقديم مستوى جيد لتحقيق الفوز.

واعترف سلامي أن تضييع الفرص مشكل يعانيه لاعبوه، مبرزا أنه سيعمل عليه في التداريب، مضيفا أن العياء بدا ظاهرا على مهاجميه، ولهذا أشرك لاعبين شبابا لكسب الخبرة، لكن في النهاية فإن الرجاء يستحق التأهل على حد قوله.

بلحمر: هدفنا الصعود

قال عبد الكريم بلحمر، مدرب اتحاد سيدي قاسم، إنه أتى للبيضاء بغية إحداث المفاجأة، لكن الفريق الأخضر كان أقوى.

وعبر بلحمر عن ارتياحه لمستوى لاعبيه، مبرزا أنهم وقفوا ندا للند أمام فريق كبير مثل الرجاء، مبرزا أن الهدف الرئيسي لاتحاد سيدي قاسم هذا الموسم هو تحقيق الصعود لبطولة القسم الثاني.

ويرحل اتحاد سيدي قاسم لمواجهة شباب المسيرة، بعد غد (الأحد)، لحساب الجولة 13 من بطولة القسم الوطني هواة، ويلعب الرجاء الرياضي أمام يوسفية برشيد، اليوم نفسه لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

العقيد درغام