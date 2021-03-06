الشعباني: مؤشر على انهيار القيم

> ما هي قراءتكم لظاهرة روتيني اليومي التي أضحت تنافسا بين ربات البيوت بالمغرب؟

> يمكن القول إن الثورة التكنولوجية، بقدر ما كانت لها إيجابيات في تسهيل الحياة العامة والتواصل مع الآخرين والتثقيف ونشر العلم والمعرفة، إلا أن لها سلبيات، تتمثل في سوء استخدامها، فعندما يتم استعمالها من قبل أشخاص تنعدم لديهم الأخلاق، فلا بد أن نرى أناسا يرتكبون حماقات وجرائم تكنولوجيا دافعها الثقة الزائدة.

ولعل التنافس بين عدد من ربات البيوت، حول الاستخدام الجيد للهواتف الذكية لمشاركة وصفات الطبخ وغيرها من أصول الصنعة والتربية، إلى وسيلة لاستباحة الدعارة تحت عنوان “روتيني اليومي”.

> هل يمكن القول إن إغراءات “يوتوب” المالية كسرت القيم؟

> أبدا، لا علاقة لإغراءات المال بالظاهرة، وبالتالي لا يمكن القول إن الحاجة إلى المال سبب انتشار ممارسات مشينة ب”اليوتوب”، وإنما الحقيقة تتمثل في أن الدافع لتنامي فيديوهات روتيني اليومي، التي حادت عن هدفها الأول وصارت تعتمد على إظهار المفاتن والقيام بإيحاءات جنسية لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدات، تفسيرها هو أن المجتمع المغربي يعيش أزمة قيم حقيقية.

انهيار منظومة القيم التي مست في جوهرها الإنسان، حرمته من رادع أخلاقي يمنعه من ارتكاب الفواحش. وحينما يغيب الرادع الروحي والداخلي تفتح أمام المرء كل الإمكانيات، التي ينفذ بها سلوكات غير سوية لتحقيق الربح السريع.

ولو كان السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة “روتيني اليومي”، المال، فيمكن لصاحبته اللجوء إلى ممارسة الدعارة بشكل سري وتحقيق مداخيل مهمة، عوض تعريض نفسها للتشهير حتى أضحت عنوانا للفضائح.

“روتيني اليومي” مؤشر على أن بطلاتها انسلخن عن كل الأمور القيمية لارتكاب هذه الفضائح، التي يغيب فيها الوعي الثقافي والوازع الديني والأخلاقي…، وهذا ما يسمى زحف بعض الثقافات التي يتم ترويجها، إذ لم يعد هناك حاجز بين مكونات هذه الثقافات، ولم يكن الإنسان يتحدث عنها في السابق، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه السلوكات المنحطة مادة دسمة بوسائل الإعلام التي تتكلم عن أي شيء، وهي تؤثر على ثقافة الإنسان ويصبح التطبيع مع التفاهة عاديا جدا، كما أن هناك عاملا آخر يتجسد في الفراغ القانوني لهذا النوع من الأنشطة الجديدة في “اليوتوب”.

> هل روتيني اليومي مؤشر على انهيار القيم بالمجتمع المغربي ؟

> من العوامل التي أسهمت في انهيار القيم وضعفها في المجتمع المغربي، إفراغ المقررات المدرسية مما يمكن أن يرفع مستوى المتعلم، وأن يحصن أخلاقه وسلوكاته، وأن يتعامل بالكيفية التي لا بد له التعامل بها مع المبتكرات والتكنولوجيات الحديثة للتواصل والإعلام رجلا كان أم امرأة، شابا أو شابة، كبيرا أو صغيرا.

ولا ننسى دور وسائل الإعلام في انتشار هذه الظاهرة، فهذه الابتكارات الجديدة في التكنولوجيات الحديثة للتواصل، التي سهلت على الإنسان استعمالها، بدأت تعرض عليه الكثير من المشاهد والأفلام والصور، التي استهوت المتلقي، وأضعفت لديه كل ما يمكن أن يساعد على تقوية القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية، التي تبعده عما يمس بالحياء العام في المجتمع، وينهك كرامته وسلامته الروحية والفكرية.

* أستاذ باحث في علم الاجتماع

أجرى الحوار : محمد بها