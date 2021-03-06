تعليق الرحلات يربك معسكر المنتخب

الجامعة تبحث سبل التحاق المحترفين بتجمع الأسود

باتت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مطالبة بالبحث عن طريقة لضمان مشاركة بعض المحترفين في معسكر المنتخب الوطني في 21 مارس الجاري، استعدادا لتصفيات كأس إفريقيا.

وتبحث الجامعة عن تأمين رحلات لوصول بعض المحترفين، بعدما قررت الحكومة تعليق الرحلات إلى عدد من البلدان بسبب التطور الذي يعرفه فيروس “كورونا” المتحور.

وعلقت الحكومة المغربية الرحلات إلى 16 دولة، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا وأستراليا والبرازيل والنمسا وسويسرا وتركيا وهولندا وإيرلندا ونيوزيلاندا والدنمارك والبرتغال والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، لتفادي انتشار السلالة الجديدة للفيروس.

وتضم لائحة الأسود لاعبين يمارسون في بعض الدول التي يشملها القرار الحكومي، في مقدمتها إنجلترا التي يمارس فيها العميد رومان سايس الذي يلعب لوولفر هامبتون، وآدام ماسينا، ظهير واتفورد وحكيم زياش، لاعب تشيلسي، ونصير مزراوي وزكرياء أبوخلال اللذين يلعبان بهولندا، إضافة إلى أنيس بوجلاب، الذي يمارس بـ “البوندسليغا”، وفيصل فجر وعصام الشباك، الممارسين في الدوري التركي.

نور الدين الكرف