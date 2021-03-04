ألماسة نادرة للبيع بمزاد في دبي

قالت شركة ألروسا الروسية لإنتاج الألماس المملوكة للدولة، إنها ستعرض للبيع في مزاد بدبي يوم 22 مارس الجاري ألماسة خام نادرة عيار 242 قيراطا، هي أحد أكبر الأحجار الكريمة التي استخرجتها في القرن الحالي.

والألماسة الشفافة في حجم بيضة صغيرة. وتتنافس ألروسا، وهي أكبر منتج للألماس الخام في العالم، مع وحدة دي بيرز في شركة أنجلو-أمريكان.

وكانت آخر مرة عرضت فيها ألروسا ألماسة خام بمثل هذا الحجم في مزاد مفتوح منذ خمس سنوات.

وبحسب القانون الروسي يتعين على الشركة أن تعرض ألماساتها التي تزيد على 50 قيراطا على مستودع جوخران التابع للدولة أولا. ولم يكشف النقاب عن الألماسة حتى الآن كي تعرض بمناسبة المزاد الدولي المائة لألروسا.

“أكواخ معلّقة” للشعور بالراحة وعلاج القلق

ابتكرت شركة “ستوديو بويستو” الفنلندية أكواخاً معلقة في الغابة للتخلص من الهموم والقلق، ومنح الزوار شعوراً فريداً بالراحة.

ويحتوي كل كوخ من الأكواخ المعلقة بالقرب من حديقة سلاماجار، في فنلندا على سرير يتسع لشخصين، وحمام ومطبخ صغير وديكور يليق بفندق عالي المستوى، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

كما يتضمن الكوخ وحدة تهوية ومدفأة وسخان مياه ولوحة مفاتيح كهربائية، وتنقل أنابيب السباكة كل مياه الصرف الصحي إلى مكان مغلق أسفل السلم حتى يظل محيط الكوخ نظيفًا. ويتراوح إيجار الكوخ المبتكر بين 380 دولاراً في اليوم خلال أشهر يناير وأبريل ونونبر ودجنبر و450 دولاراً في موسم الذروة.

وقالت الشركة إنه يتم بناء الوحدة “بشكل إستراتيجي بحيث لا يلزم إزالة سوى عدد قليل من الأشجار أثناء البناء”.

ناسا تطلق دعوة لإرسال الأسماء إلى المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها شرعت في قبول طلبات عشاق الفضاء الذين يرغبون في إرسال أسمائهم إلى المريخ في الرحلة القادمة إلى الكوكب الأحمر.

وتقوم وكالة ناسا بجمع ملايين الأسماء ووضعها على رقاقة دقيقة محفورة تضعها على متن المركبة الفضائية المتوجهة إلى المريخ في يوليو من عام 2026، حيث ستقطع مسافة 34 مليون ميل.

ونفذت ناسا عملية مشابهة لمركبتها الجوالة برسفيرنس (Perseverance) على المريخ، والتي هبطت على الكوكب المجاور المترب الأسبوع الماضي.

وكانت مركبة برسفيرنس تحمل ثلاثة شرائح من السيليكون بحجم أظافر الأصابع طبعت بما يقارب 11 مليون اسم أثناء هبوطها داخل حفرة جيزيرو كريتر.