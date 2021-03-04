مزين يطرح “مالنا هكا؟”

قال مهدي مزين، الملحن والمغني، إنه بعد غياب عن الساحة الفنية، عاد إليها بعمل جديد صوره على طريقة فيديو.

وأوضح مزين أن التأخر عن إصدار جديده الفني، كان خارجا عن إرادته، قبل أن يأمل أن تنال أغنيته والتي اختار أن تحمل عنوان “مالنا هاكا؟، إعجاب جمهوره.

وتعامل مزين في جديده الفني مع محمد المغربي، الذي تكلف شخصيا بتلحين الأغنية، وكان التوزيع الموسيقي من توقيع طارق لحجيلي ومادارا، علما أن إخراج الفيديو كليب من توقيع محمد علي العويني وسهيل الشاديني.

وفي سياق متصل، تعد أغنية “صا في بلزير”، وهي من كلمات محمد المغربي، وألحان مزين، وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي، والتصوير لحمزة اليملاحي، آخر أغنية طرحها مزين، قبل أشهر.

ومن الأعمال التي طرحها مزين، والتي عرفت نجاحا مهما، “يا ويلي آه” التي حصدت أكثر من مليوني مشاهدة على”اليوتوب”، إلى جانب “خليتي في قلبي جرح”، والتـــي حققـت، أيضا، نسب مشاهدة مهمة، وهي الأغنيــة التي كتب كلماتها مع محمد المغربــــــــي، علما أنها على طريقة الفيديو كليـب، الذي صورت مشاهده بين البيضاء وحد سوالم.

إ. ر