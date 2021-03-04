تعاون قريب بين شاكر ولمجرد

كشف محمد فضل شاكر أن والده فضل شاكر يستعد لأول تعاون غنائي يجمع بينه وبين المطرب المغربي سعد لمجرد.

وأوضح شاكر، خلال استضافته في برنامج إذاعي، أن والده يعمل حاليا على اختيار كلمات تناسب صوته وصوت لمجرد، قبل أن يتم الإعلان عن تفاصيل أول “دويتو” غنائي يجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن نجل فضل شاكر في البرنامج الإذاعي عن تعاونه مع والده في أغنية جديدة يستعد لتسجيلها خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالإشارة أن صداقة قوية تربط بين الفنان المغربي سعد لمجرد واللبناني فضل شاكر، إذ يحرصان على تهنئة بعضهما البعض خلال إصدار أعمالهما الجديدة، كما سبق لفضل أن صرح بأن لمجرد وشيرين عبد الوهاب، وعلى عكس عدد من النجوم الذين تنكروا له، ظلا يسألان عن أخباره، خلال الفترة الصعبة التي عاشها بعد تورطه في قضية دعم جماعة مسلحة، وهي التهمة التي تم بموجبها الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية اللبنانية بالسجن

ع. م