إخوان العثماني يرفضون استقالة الأزمي

الكحل: الاستقالة تمثيلية تهدف إلى تبييض وجه الحزب من التشوهات التي لحقت به

تحولت ورقة الاستقالات داخل العدالة والتنمية إلى ما يشبه لعبة يتم اللجوء إليها من قبل أعضاء قياديين في حزب رئيس الحكومة، للتنفيس عن الأزمة الداخلية، بسبب الاصطفاف الذي يخترقه، على بعد أشهر من الانتخابات. وسارع إخوان العثماني في الأمانة العامة إلى عقد اجتماع استثنائي، للتداول في استقالة إدريس الأزمي الإدريسي، من رئاسة المجلس الوطني ومن الأمانة العامة، والتي شكلت زلزالا داخليا، بالنظر إلى موقعه القيادي، وتحمله مسؤولية عمدة مدينة فاس، إحدى قلاع “بيجيدي”. وأكدت الأمانة العامة تمسكها بالأزمي، ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، تقديرا للأدوار التي اضطلع بها العضو القيادي والوزير السابق، خصوصا من موقع رئاسة المجلس وتدبير شؤونه.

وسعيا منها إلى ثنيه عن الاستقالة، قررت الأمانة العامة تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في موضوعها، دون التعليق على الأسباب التي وردت في رسالته.

وقال الأزمي “لقد نفد صبري، ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت”، منتقدا ما أسماه “تحول منصة المجلس الوطني للتهدئة وامتصاص الغضب، عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل، باعتباره أعلى هيأة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.

ويرى سعيد الكحل، الباحث في الحركات الإسلامية، أن بلاغ الأمانة العامة، جاء ليلتف على التشقق الذي يعرفه “بيجيدي” بسبب تناقض شعاراته مع مواقفه داخل الحكومة. وأوضح الكحل في تصريح لـ”الصباح”، أن البلاغ يتجاوز الحديث عن أصل الخلاف، الذي حمل الأزمي على الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني والعضوية في الأمانة العامة، مؤكدا أنه في حال نجاح اللجنة التي تكلفت بالاتصال به وإقناعه بالعدول عن استقالته، سيكون الحزب أمام مسرحية فاشلة لم يحسن إخراجها ولا أداء الأدوار فيها.

والأكيد، يضيف الباحث في الحركات الإسلامية، أن الأزمي سيتراجع عن استقالته كما تراجع الرميد، لأن لا ثبات له على المبادئ، كما هو حال باقي “البيجيديين”، معتبرا أن الاستقالة تمثيلية، الغاية منها تبييض وجه الحزب، بعد ما تسبب فيه لنفسه من تشوهات، وبعد أن انكشفت أكاذيبه على الشعب.

وقال الكحل “فكما أخلف “بيجيدي” وعوده الانتخابية خلال عشر سنوات، سيخلف الأعضاء الذين قدموا استقالتهم وعودهم بأن الاستقالة لا رجعة فيها”، مشيرا إلى أن ما قاله الأزمي في معرض استقالته، يقتضي منه الاستقالة كلية من الحزب، ومن المناصب التي يتولاها باسمه سواء داخل البرلمان أو في مجلس مدينة فاس، لكن هذا لن يحدث، لأن دوافع الاستقالة ليست حقيقية.

برحو بوزياني