“بوليساريو” تنقل حربها الافتراضية إلى أوربا

فشلت الحروب الافتراضية لميلشيات بوليساريو في تغيير الوضع في المناطق العازلة، رغم “القصف” الإعلامي المتواصل في بلاغات عسكرية لا يتجاوز صداها مخيمات تندوف، ومواقع الجبهة والإعلام الجزائري، في الوقت الذي يواصل المغرب انتصاراته الدبلوماسية، على أكثر من صعيد، آخرها التحول الكبير الذي أثاره اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وتوالي الزيارات إلى الأقاليم الجنوبية، لفتح تمثيليات قنصلية، بحثا عن فرص الاستثمار في الصحراء.

وأمام هذا الفشل، اضطرت جماعة إبراهيم غالي، التي تحولت إلى دمية في يد العسكر الجزائري، إلى الإعلان عن وقف ما أسمته الحرب في الصحراء، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والتعجيل بتعيين مبعوث خاص إلى الصحراء، بعد تبخر دخان البنادق الوهمية، والتي تحولت إلى مسرحيات تنقلها قنوات جزائرية.

وسعيا منها إلى إسماع صوتها المبحوح في أوربا، قررت بوليساريو، في محاولة جديدة، اللجوء إلى محكمة العدل الأوربية، للطعن في اتفاقات الاتحاد الأوربي مع المغرب، تشمل الفلاحة والصيد والبحري، وهي القضايا التي سبق أن قالت فيها المؤسسات الأوربية المختلفة كلمتها، مؤكدة شرعية الاتفاقات الموقعة مع المغرب، في إطار الشراكة التجارية بين الطرفين، والتي تشمل المنتوجات الفلاحية والصيد البحري في الأقاليم الجنوبية.

ولمواجهة الأكاذيب التي تروجها الجبهة، عرى عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالصور وأشرطة الفيديو، الأكاذيب والادعاءات المضللة التي تروجها الجزائر حول الوضع في الصحراء المغربية.

وقال هلال، في رسالة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة وإلى أعضاء مجلس الأمن، إن بوليساريو، منذ تحللها من وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، تقود، بمعية الجزائر، حملة هستيرية تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن “نزاع مسلح” مزعوم وادعاء انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية “، مضيفا أن “هذه الجماعة المسلحة تدعو علنا إلى ارتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص وإلى تخريب المنشآت المدنية في الصحراء المغربية”.

ب. ب